Başkan Toru’dan Havzan Mahallesine müjde

Meram Belediyesi tarafından Ramazan Ayı boyunca gerçekleştirilen iftar programları farklı mahallelerde düzenlenmeye devam ederken, Havzan Mahallesi’nde yaklaşık 5 bin kişi aynı iftar sofrasında buluştu.

“Önümüzdeki haftalarda hizmet vermeye başlayacak”

Göreve geldiklerinde Havzan Mahallesinde sosyal tesis ve çocuklar için oyun alanı ihtiyacı olduğu talebini aldıklarını belirten Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Havzan Mahallemizde yapılaşma tamamlandığı için arazi noktasında sıkıntılarımız vardı. Hızlı bir şekilde kamulaştırmamızı yaparak özellikle geleceğimiz olan çocuklarımızın zihnen, bedenen ve fiziken gelişimlerini sağlamak üzere çocuk oyun alanı oluşturmayı düşündük. Şehrimizde örnek olarak çocuk sokağı uygulamasını gerçekleştirdik. Bununla birlikte Hanımlar Lokali, Emekliler Konağı, Muhtar Ofisi, Kütüphane, Derslikler ve Fitness Salonunun yer aldığı sosyal tesisimizi tamamladık. İnşallah önümüzdeki haftalarda hizmet vermeye başlayacak ve açılışını hep birlikte yapmış olacağız” şeklinde konuştu.

“600 bin metrekarelik şehir parkı”

Havzan Mahallesinin ilçedeki en kalabalık mahalle olduğunu ifade eden Başkan Toru, “Burada yeşil alan ihtiyacı var. Bunun çözümüne yönelik olarak Havzan Mahallemizin batı tarafında yer alan Ağır Bakım Ünitesi Milli Savunma Bakanlığımızla protokol imzalanarak Büyükşehir Belediyemize devri için çalışmalara başlandı. O bölgede, 600 bin metrekarelik alanda şehir parkı yapılacak. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

“Harmancık’a kapalı pazar yeri ve sosyal tesis”

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, bir başka iftar programında Karahüyük ve Harmancık Mahalle sakinleri ile iftar sevincini aynı sofrada paylaştı. Başkan Toru, bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken “Bölgenin ihtiyacı olan kapalı pazar yeri, spor tesisi, emeklilerimizin kullanabileceği alan ve ticari alan ihtiyacını çözmek üzere 7 buçuk milyon TL’ye mal olan Harmancık Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisi’nin inşaatı devam ediyor. İnşallah bu yılsonuna kadar tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız” dedi.