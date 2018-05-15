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15 Mayıs 2018 09:57

Başkan Toru’dan hemşirelere karanfil

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası kapsamında 30 Nolu Havzan Aile Sağlığı Merkezi’ne ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Toru’dan hemşirelere karanfil

15 Mayıs 2018 09:57


12-18 Mayıs Hemşireler Haftası kapsamında Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, 30 nolu Havzan Aile Sağlığı Merkezi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette hemşirelerin haftasını kutlayan Başkan Toru, kendilerine karanfil takdim ederken Aile Sağlığı Merkezi’nde tedavi amaçlı bulunan hasta ve yakınlarıyla sohbet etti. Başkan Fatma Toru, Meram Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde görevli hemşirelerin de haftasını kutlayarak karanfil verdi.


Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, ülkenin her köşesinde insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin sonsuz sabır, gayret ve sevgi ile mesleğini icra etmeye çalışan hemşirelerin haftasını kutlamak için ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtirken, “Sağlık, bireylerin zorunlu ve vazgeçilmez temel ihtiyaçlarından biridir. Bu ihtiyaca cevap veren en önemli meslek grubu içerisinde ise hemşirelerimiz yer alıyorlar. Sağlık hizmetlerinin sunumunda etkin bir rol oynayan ve mesleklerini büyük bir fedakarlıkla yerine getiren bütün hemşirelerimizin, Hemşireler Haftasını kutlar sağlık ve mutluluk dilerim” dedi.




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