Başkan Tutal, 24 Kasım’da öğretmenleri unutmadı

Başkan Tutal, Hükümet Anıtı önünde başlayan kutlama programı kapsamında tören alanında bulunan öğretmenlere günün anısına çiçek takdim etti. Mahmut Esat Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin Şaban Cengiz Kültür Merkezinde düzenlediği Öğretmenler Günü programına katılan Başkan Tutal, öğretmenlik mesleğinin en ideal meslek olduğunu kaydetti.

Başkan Tutal, “Öğretmen arkadaşlarımızın kutsal bir meslek icra etmelerinin yanında sorumluklarının da olduğunu hepimiz biliyoruz. Öğretmenliğin en güzel yanı bir başka şehre gittiğiniz zaman bir öğrenciniz karşınıza gelerek ‘öğretmenim nasılsınız? Sizin, için yapabileceğim bir şey var mı diye sorması, ardından ise öğretmenin gözlerindeki ışıltının yaşamaya değer olmasıdır. Milli ve manevi değerlerimizi bilen has öğrenciler, has evlatlar yetiştirmeliyiz ki başka milletlerin kuklası olmayalım. Ben bu duygu ve düşüncelerle vefat eden öğretmenlerimize rahmet, emekli olanlara huzurlu bir hayat, görevini icra eden arkadaşlarımıza ise başarılar diliyorum" dedi.

Kaymakam Aydın Erdoğan ise, öğretmenlik mesleğinin en önemli görevlerden bir olduğunu kaydederek, geleceğin teminatı gençlerin öğretmenlerin ellerinde şekillendiğini söyledi.

Şaban Cengiz Kültür Merkezindeki 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programında, öğretmen yemini yapıldı ve emekli öğretmenlere onur ödülü verildi. Şiirlerin okunması ve sinevizyon gösterisi ile süren program kompozisyon ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle sona erdi.

Başkan Tutal, program sonunda merkez ve kırsal mahallerde bulunan okullarda görev yapan öğretmenleri ziyaret ederek günün anısına hediye ve çiçek takdim etti.