Başkan Tutal, asfalt çalışmalarını inceledi

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Bahçelievler ve Saadetler Mahallesinde yapılan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Tutal, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından doğalgaz çalışması tamamlanan Saadetler ve Bahçelievler Mahallesindeki sokakların asfaltlama çalışmaları hakkında bilgi aldı. İncelemelerin ardından Başkan Tutal, daha sonra Şehit Özgür Öncel İlkokulunu ziyaret ederek okul idarecileri ve öğrencilerle buluştu.

Şehit Özgür Öncel İlkokulu idarecileri ile okullarında çalışmalar ve eksiklikler hakkında fikir alış verişinde bulunan Başkan Tutal, “Eğitim camiasından geliyorum bu yüzden okullarımızdaki eksiklikler konusunda her zaman imkanlarımız elverdiği ölçüde destek oluyoruz. Çevre düzenlemeleri, kamelya ve banklarını ihtiyaçları doğrultusunda karşılıyoruz. Belediye olarak fiziki konularda öğretmen ve öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim almaları için elimizden geleni yapmanın huzurunu yaşıyoruz. Daha iyi bir gelecek için durmadan çalışıyoruz" dedi.

Başkan Tutal, öğrencinin engelli rampası isteğini geri çevirmedi

Okul bahçesine çıkarak öğrencilerle sohbet ettiği sırada Şehit Özgür Öncel İlkokulu öğrencisi Hümeyra Kaya Başkan Tutal'ın yanına gelerek kendisini için okul bahçesinde bulunan spor sahası girişine engelli rampası yapılması talebinde bulundu. Başkan Tutal, Hümeyra Kaya'nın bu isteği karşısında yanında bulunun fen işleri ekiplerine talimat vererek okul bahçesinde bulunan bahçesinde bulunan spor sahasının uygun bir yerine engelli rampası yapılması için çalışmanın başlatılmasını istedi.