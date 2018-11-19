Başkan Tutal, belediye başkan aday adaylarıyla buluştu

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte AK Parti belediye başkan aday adaylarıyla birlik ve beraberlik yemeğinde bir araya geldi.

Adile Baysal Kültür Evi'nde düzenlenen programda konuşan Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir'de birlik ve beraberlik noktasında güzel örnekler sergilendiğini söyleyerek, “Aday adaylığı sürecinde tüm arkadaşlarımız ilçemize hizmet için yola çıktı ve hepimizin ortak amacı ilçemize en iyi hizmeti sunmak. Bu çalışmaları yaparken de kardeşliğimizi ve dostluğumuzu çiğnemeden, aynı davanın neferleri olarak büyük bir heyecanla sürdürüyoruz. Meselemiz sen ya da ben davası değil. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu kutlu davanın neferleri olarak amacımız Seydişehir'e ve hemşehrilerimize hizmet noktasında çalışıyoruz. Hizmet için birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde bir aradayız. Birliğimizin daim olmasını temenni ediyor sürecin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Aday adaylarımıza çıktıkları bu kutlu yol ve davada başarılar diliyorum” dedi.

Samimi bir yemek ortamında gerçekleşen toplantıda birlik ve beraberliğin yanında ilçenin ortak sorunları ve çözüm önerileri üzerinde de karşılıklı istişarelerde bulunuldu. Yemeğe katılanlar Belediye Başkanı Mehmet Tutal'a birlik ve beraberlik adına düzenlemiş olduğu yemekten dolayı teşekkür etti.

Programa, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti Konya İl Koordinatörü Gökhan Taşkıran, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer, başta olmak üzere Ak Parti'den belediye başkanlığı aday adaylığını açıklayan Hüseyin Kılınçkaya ve Halil Kul katıldı.