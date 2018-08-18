Başkan Tutal, belediye personeliyle bayramlaştı

Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirilen bayramlaşma programına belediye çalışanları tam kadro katıldı. Zamanın çok hızlı geçtiğini ifade eden Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, belediyecilikte zaten daha çabuk geçiyor. 4,5 yılı tamamladık. Yoğun çalışma programlarımızdan bazen kendimizi unutuyoruz. Bu bayram istedik ki çalışan kardeşlerimizle bir araya gelelim önce kendimiz bayramlaşalım. Hem millet olarak güzel özelliklerimiz var, hemde inancımızdan kaynaklanan güzel değerler var. Batı toplumlarının hiç birinde böyle bayramlar yok. Büyüklerin ve akrabaların ziyaret edildiği Sıla-ı Rahim yapıldığı, kaynaşmanın sağlandığı dini bayramlarımız var. Bunlardan birini Allah nasip ederse birkaç gün sonra beraberce geçireceğiz” dedi.

Kurban Bayramı’nın yaklaşma anlamını taşıdığını belirten Başkan Tutal, “Kulla yaratıcının bir birine yakınlaşmasıdır. Aradan diğer perdenin kaldırılmasıdır. Kurban ayrıca paylaşmadır. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Bazen balığın suda yaşayıp suyun kıymetini bilmediği gibi kendi inanç değerlerimizi, kendi örf adetlerimizin kıymetini bilmiyoruz. Bu değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Güzel çalışmalar yaptık. Seydişehir’in çehresinin değiştirecek çalışmalar yaptık. Hepimizin ciddi emeği var. Hepimiz çalışıyoruz. Ben hepinize çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bayramını tebrik ediyor, Türkiye ve İslam coğrafyasındaki tüm kardeşlerimin bayramını kutluyorum” diye konuştu.