Diğer
Kategoriler
18 Ağustos 2018 12:23

Başkan Tutal, belediye personeliyle bayramlaştı

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Kurban Bayramı münasebetiyle belediye personeliyle bir araya gelerek bayramlaştı.

Başkan Tutal, belediye personeliyle bayramlaştı

18 Ağustos 2018 12:23


Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirilen bayramlaşma programına belediye çalışanları tam kadro katıldı. Zamanın çok hızlı geçtiğini ifade eden Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, belediyecilikte zaten daha çabuk geçiyor. 4,5 yılı tamamladık. Yoğun çalışma programlarımızdan bazen kendimizi unutuyoruz. Bu bayram istedik ki çalışan kardeşlerimizle bir araya gelelim önce kendimiz bayramlaşalım. Hem millet olarak güzel özelliklerimiz var, hemde inancımızdan kaynaklanan güzel değerler var. Batı toplumlarının hiç birinde böyle bayramlar yok. Büyüklerin ve akrabaların ziyaret edildiği Sıla-ı Rahim yapıldığı, kaynaşmanın sağlandığı dini bayramlarımız var. Bunlardan birini Allah nasip ederse birkaç gün sonra beraberce geçireceğiz” dedi.


Kurban Bayramı’nın yaklaşma anlamını taşıdığını belirten Başkan Tutal, “Kulla yaratıcının bir birine yakınlaşmasıdır. Aradan diğer perdenin kaldırılmasıdır. Kurban ayrıca paylaşmadır. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Bazen balığın suda yaşayıp suyun kıymetini bilmediği gibi kendi inanç değerlerimizi, kendi örf adetlerimizin kıymetini bilmiyoruz. Bu değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Güzel çalışmalar yaptık. Seydişehir’in çehresinin değiştirecek çalışmalar yaptık. Hepimizin ciddi emeği var. Hepimiz çalışıyoruz. Ben hepinize çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bayramını tebrik ediyor, Türkiye ve İslam coğrafyasındaki tüm kardeşlerimin bayramını kutluyorum” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç