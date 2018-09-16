Başkan Tutal, çocukları kask takmaları konusunda uyardı

Konya Büyükşehir Belediyesinin Güle Oynaya Camiye Gel projesinde 40 gün sabah namazına camiye giderek bisiklet almaya hak kazanan bin 344 çocuğun bisiklet dağıtımı Seydişehir'de tamamlandı.

Merkezde 902 çocuğa bisiklet dağıtımın yapıldığını kaydeden Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, araç sürücülerinin de bisikletli çocuklara karşı dikkatli olmalarını ve hız limitlerine şehir içi trafiğinde en azami ölçüde uyulmasını istedi. Başkan Tutal bisikletini alan çocukları kask takmaları konusunda da ayrıca uyardı. Bisikletlerin dağıtımlarının sona ermesi ile şehir içi trafiğinde yaygın olarak bisiklet kullanımının arttığını kaydeden Başkan Mehmet Tutal, “Her bisiklet kullanıcısının dikkat etmesi gereken sorumluluklar bulunmaktadır. Öncelikle bisikletin bir trafik aracı olduğu, bisiklet kullanıcılarının kendisine, çevreye ve trafik kurallarına karşı sorumluluklarının bulunduğu unutulmamalıdır. Bu sebeple, her bisiklet kullanıcısının kendi güvenliği ve başkalarının hayatını tehlikeye düşürmemek adına kask kullanması gerekir. Sağlıklı bisiklet kullanımı için kurallara uyulması ve gerekli önlemlerin alınması son derece önem arz etmektedir” dedi.

Otomobilde emniyet kemeri ne kadar önemliyse bisiklette de kaskın aynı önemde olduğunu vurgulayan Başkan Tutal, "Canınızı seviyorsanız bir metre bile gidecek olsanız kaskınızı takın. Kask bir aksesuar değil, sizi koruyan bir araçtır. Bisiklet kullanırken, mutlaka kask takılması gereklidir. Kasksız bisiklete binmek, emniyet kemeri takmadan araba kullanmak gibidir. Emniyetimiz için mutlaka kask takmalıyız. Kaza ve yaralanmalarda kask hayat kurtarıcı olmaktadır. Bisiklet kazalarında yere düşerek kafanın darbe alması çok yüksek ihtimal olduğu için bunu sadece kask takarak engelleyebiliriz” şeklinde konuştu.