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25 Temmuz 2018 11:34

Başkan Tutal, çocuklarla buluştu

Konya Büyükşehir Belediyesinin 7-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik hayata geçirdiği “Güle Oynaya Camiye Gel” projesine kayıt yaptıran çocuklar Seydişehir ilçesinde de camileri dolduruyor.

Başkan Tutal, çocuklarla buluştu

25 Temmuz 2018 11:34

Sabah namazında Aydoğdu Camisini dolduran çocuklara Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da eşlik ederek, sabah namazı sonrasında birlikte kahvaltı yaptı.


Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından “Güle Oynaya Camiye Gel” projesine kayıt yaptırarak Temmuz ve Ağustos aylarında 40 gün camide sabah namazına katılacak çocuklara bisiklet hediye edilecek. Başlatılan proje ile çocukların cami sevgisini kazanacağını kaydeden Başkan Tutal, "Büyükşehir Belediyemizin başlatmış olduğu çocukları namaza alıştırma etkinliğinde bizler de destek olmak, çocuklarımızı motive etmek için buradayız. Her sabah meclis üyelerimiz ve birim müdürlerimiz ile birlikte bir camide buluşuyoruz. Gençlerimize kitap, hadis ve ayet kartelaları hediye ediyoruz. Cemaat ve çocuklarımızla birlikte namaz sonrası kahvaltı yapıyoruz. Camilerin cami tadında olduğu bir ortam yaşıyoruz. Seydişehir’de bin 700 çocuğumuz namaza devam ediyor. Konya ve ilçelerinde 67 bin çocuğumuz sabahları cıvıl cıvıl camileri dolduruyor. Bizler de çocuklarımıza destek olmak amacı ile buradayız. Ben bu projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


Başkan Tutal, Aydoğdu Camisinde birim müdürleri ile birlikte eda ettiği sabah namazı sonrasında cami cemaatine ve "Güle Oynaya Camiye Gel" projesine katılan çocuklara simit, poğaça ve çay ikramında bulunarak beraberce kahvaltı yaptı.




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