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03 Aralık 2017 16:20

Başkan Tutal: "Engelli vatandaşlarımızın her zaman yanındayız"

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, engelli bireylerin toplumsal hayata katılmalarını kolaylaştırmak, yaşam kalitelerini yükseltmek ve hak ettikleri sevgi ve saygıyı verebilmek için tüm güçleri ile çalıştıklarını söyledi.

Başkan Tutal:

03 Aralık 2017 16:20


3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla münasebeti ile bir mesaj yayımladı. Engelli vatandaşların her zaman yanında olduklarını kaydeden Başkan Tutal, “Engellilik sadece engelli ailelerini ilgilendiren bir sağlık sorunu değildir. Ayrıca hiçbirimizin engelli olmamak için garantisi yoktur. Toplumsal yönüyle tüm insanlığı ilgilendiren ve tüm bireylerin mücadelesini gerektiren bir durumdur. Bu nedenle yapmamız gereken tek şey dünyaya onların gözünde bakabilmek ve engelli kardeşlerimiz için bulundukları alanları yaşanır hale getirebilmektir. Toplumu oluşturan tüm bireyler eşit haklara sahiptir. Engelli bireylerimizin yaşama sevincini kaybetmeden mutlu bir şekilde yaşayabilmeleri için Seydişehir Belediyesi olarak tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Devletimizin siyaset, yatırım ve kalkınma anlamında almış olduğu yenilikçi kararlarla hayata geçirilen uygulamalarla engelli olan bireylerimizin yaşam kaliteleri artırılmış her türlü hizmetlerden faydalanmalarına imkan sağlanmıştı. Engelli olan tüm kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyorum” dedi.




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