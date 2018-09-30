Başkan Tutal: “Fındıklı yolu biz korumaya aldık”

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, son günlerde bilgi kirliliği ile Seydişehir'de gündem konusu olan Bağarası mevkisinde halk arasında Fındıklı yol olarak bilinen bölgenin imara açılacağı söylentisi üzerine basın toplantısı düzenleyerek, çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Şaban Cengiz Kültür Merkezinde basın mensupları ile bir araya gelen Başkan Tutal, Fındıklı yol olarak bilinen bölgenin yapılan imar revizyonu planı ile koruma altına alındığını kaydetti. Başkan Tutal; “2014 yılında Büyükşehir Yasasının yürürlüğe girmesiyle üst ölçekli planları yapmakla yükümlü olan Konya Büyükşehir Belediyesi 2016 yılında ilçe merkezimize ait 1/5000 ölçekli nazım imar planında revizyon çalışmalarına başlamış ve 2017 yılında bu planlar kesinlik kazanmıştır. İmar Kanunu ve Büyükşehir Belediye kanununda belirtilen zorunluluklar gereği (yetki ve sorumluluğu Büyükşehir Belediyesine ait olan) 1/5000 ölçekli planlar ile (yetki ve sorumluluğu ilçe belediyelerine ait olan) 1/1000 ölçekli planların birbirine uyumlu hale getirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda Yeni Cami Mahallesi, Alaylar 1 Mahallesi, Kızılcalar Mahallesi, Sofuhane Mahallesi Keçikapı ve Ulukapı mahallelerinin bir kısmında 1/1000 ölçekli uygulama imar planları belediyemizce yapılarak Büyükşehir Belediyesinin onayıyla tamamlanmıştır. Gerekli görülen yerlerde imar uygulama çalışmaları (18. madde uygulaması) halen sürdürülmektedir. Etaplar halinde sürdürülen 1/1000 ölçekli planlardaki revizyon çalışmaları kapsamında Fındıklı yolun da içerisinde olduğu ve şu an askıda olan yaklaşık 153 hektarlık alanda da revizyon çalışması yapılmış, belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır” dedi.

Fındıklı yol olarak bilinen bölge ve Bağarası mevkisinde bulunan yeşil dokuyu korumak için imar revizyonu başlattıklarını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Fındıklı yol ve yakın çevresi olarak bilinen bölgede 1989 imar planında yola isabet eden alan yaklaşık 22 bin 700 metrekare ve yolların ortalama genişliği 10 metre olarak planlanmıştır. Revizyon imar planında yola isabet eden alanların toplamı 9 bin metrekare olup, eski planda bahçelerin içinde kalan 10 metrelik yolların tamamı 7 metreye düşürülmüştür. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26/6. maddesi gereği 7 metreden daha dar yoldan cephe alan bahçelerde bağ evi bile yapılamayacak olduğundan, planda en az 7 metrelik yollar gösterilmiştir. Böylece eski imar planına göre 1 bağ evi bile yapamayacak durumda olan mülk sahipleri yeni plan ile bağ evi yapabilecek duruma getirilmiştir. 1989 imar planında genelde 3 ve 4 kat olarak planlanmış 2 kata imarlı bir alan mevcut değilken, revizyon imar planımızda ise Fındıklı yol olarak tabir edilen bölgenin tamamı en yüksek 2 kata imarlı olarak planlanmıştır. Halk arasında Pınarbaşı suyu diye bilinen ve yıllardır sulama amaçlı kullanılan doğal ark ve dereler eski imar planında parsel oluşacak alanlarda kalmaktayken revizyon imar planımızda yeşil alan ve parsel oluşmayacak alanlarda kalmaktadır. 1989 yılında yapılan imar planına göre Seydişehir Belediyesi ya da bölgedeki vatandaşlar imar uygulaması yaptırmış olsaydı şimdiye kadar Fındıklı yol diye birşey kalmamış olacaktı. Yapmış olduğumuz revizyon imar planı bırakın Fındıklı yolu imara kurban etmeyi bilakis Fındıklı yolu koruma altına alan bir plandır. Aslında biz bu bölgemizdeki fındıkları tescillettirerek korumaya almak istedik. Fakat fındık ağacı meyve veren bir ağaç olduğu için tescillenemez cevabını aldık. Söylentilerin aksine Fındıklı yolu biz koruma altına alarak doğal yapıyı tamamen koruduk” şeklinde konuştu.

Hiçbir zaman doğaya karşı ve yeşil dokuya karşı yanlış bir tutum içerisinde olmadıkları kaydeden Başkan Tutal, “Ben aksine yeşil alan ve doğayı korumak için çalışmalarımıza bu yönde devam ettim. Kararlarımız alırken bunu göz önünde bulundurduk” diye konuştu.