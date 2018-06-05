Başkan Tutal, Gökhüyük Mahallesinde iftar açtı

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Gökhüyük Mahallesinde gerçekleştirilen iftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Kendisine eşlik eden Belediye Meclis Üyeleri ve Birim Müdürlerinin de katıldığı iftar programında masaları tek tek gezerek mahalle sakinlerinin Ramazan ayını kutladı.

Ramazan ayının birliğin, dirliğin, beraberliğin, kardeşliğin yoğun yaşandığı, paylaşma duygusunun daha fazla öne çıktığı bir ay olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Dayanışmanın ve hoşgörünün arttığı ramazan ayı boyunca farklı kırsal mahallelerimizde iftar sofralarımızı kurarak vatandaşlarımızla ramazan ayının ruhunu en güzel şekilde yaşıyoruz. Mahalle sakinlerimizle bir araya gelerek sohbet ediyoruz ayrıca talep ve isteklerini dinliyoruz. Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte yaşıyoruz. İnşallah nice Ramazan aylarında yine hep birlikte olmayı Allah bizlere nasip etsin. Allah dualarımızı ve tuttuğumuz oruçları kabul etsin" dedi.

Türkiye’nin 24 Haziran’da çok önemli bir seçimle karşı karşıya olduğunu ifade eden Başkan Tutal, AK Parti hükümetinin bir zamanlar hayal bile edilemeyen hizmetleri ülkemize kazandırarak milletimizin hizmetine sunmuştur. Ama dış güçler Türkiye’nin içinde bulunduğu büyüme ve gelişmeden rahatsız olduğu için ortalığı karıştırmak istiyorlar. Türkiye’yi eski günlerine döndürmenin çabası içerisindeler. Ama inanıyorum ki milletimiz bunlara fırsat vermeyecek, gereken cevabı sandıkta verecektir. Milletimizin oluruyla Türkiye 24 Haziran’dan sonra yeni bir sistemle yönetilecek ve belirlediği hedeflere bütün engellemelere rağmen emin adımlarla hızla ilerleyecektir. Şimdi vakit Türkiye vaktidir. Şimdi vakit milletimizin onayıyla şaha kalkma vaktidir" diye konuştu.