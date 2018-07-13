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13 Temmuz 2018 11:41

Başkan Tutal hasta ve yaşlı ziyaretlerine devam ediyor

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, hasta ve yaşlıları evlerinde ziyaret ederek hasta ve yakınlarına moral verdi.

Başkan Tutal hasta ve yaşlı ziyaretlerine devam ediyor

13 Temmuz 2018 11:41


Başkan Tutal, yaşlı ve hasta ziyaretleri kapsamında Karakavak Mahallesinde ikamet eden Mustafa Avcu (89) ile Muzaffer Sünbül’ü ziyaret ederek acil şifalar dileğinde bulundu. Avcu ve Sünbül ile sohbet eden Başkan Tutal, hasta yakınlarından da hastaların durumu hakkında bilgi aldı. Vatandaşların sorunlarını ve sıkıntılarını paylaşma, onların ihtiyaç duydukları zamanda yanlarında olduklarını kaydeden Başkan Tutal, "Sosyal belediyeciliğin gereği asli görevlerimizin yanında, ilçedeki yaşlı ve hasta vatandaşlara yönelik ziyaretlerimizi devam ettiriyoruz. Bugün de sizleri ziyaret ettik. Allah yardımcınız olsun. Hastalık da, sağlık da biz insanlar içindir. Biz her zaman sizlerin yanındayız. İhtiyaç duyduğunuz her an ben de dahil olmak üzere tüm çalışanlarımı arayarak yardım ve destek isteyebilirsiniz" dedi.


Avcu ve Sünbül aileleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Mehmet Tutal’a teşekkür etti.




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