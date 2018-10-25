Başkan Tutal, hastaları evinde ziyaret etmeyi sürdürüyor

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, hastaları evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Ulukapı Mahallesinde ikamet eden 52 yaşındaki kanser hastası Şeref Kaya'yı evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Başkan Tutal'ı karşısında gören Kaya, yatağından doğrularak “Başkanım sen beni ziyarete mi geldin?” diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

İlaç alımı için Konya'ya gidip geldiğini ama gidip gelirken arabası olmadığı için sorun yaşadığını kaydeden Şeref Kaya, Başkan Tutal'ın “Sen bize neden haber etmedin. Haber etseydin biz seni götürürdük" demesi üzerine duygusal anlar yaşandı.

Göreve geldikleri süreden itibaren hasta ve yaşlılar için hasta araçları tahsis ettiklerini ifade eden Başkan Tutal, “Belediyemiz olarak biz iki araç tahsis ettik. Birisi yatalak hastalarımız için, diğeri de yaşlı olup araba kullanamayanlar veya senin durumunda olan kardeşlerimizin hastaneye götürülüp muayene ettirilmesi ve tedavilerinin yaptırılması için. İlaç zamanında bir gün önceden bize haber verin. Biz seni götürelim ne zaman tedavin bitti, çıkış yapacaksın o zamanda getirelim” dedi.

Emeklilik konusunda sıkıntı yaşadıklarını kaydeden Şeref Kaya ve eşi, “Başkanım bizim emekli aylığımız başlasa ben eşime bakıyorum zaten. Sadece parasal konuda sıkıntı yaşıyoruz. Siz bize bu konuda yardımcı olun. Elimizden tutun. Bizim durumumuzu ancak siz anlar, siz elimizden tutarsanız bizi kurtarırsınız. Bizim bir sıkıntımız yok. Bizim maddi bir sıkıntımız var. Benden bir şey isteyince alamayınca benim içim sızlıyor” diye konuştu.

“Allah hepimizi faklı farklı imtihan ediyor” diyen Başkan Tutal, “Bizleri hastalıkla, aşırı sağlıkla ve güç vererek imtihan ediyor. Bu gücü nerede kullanacak hayır işte mi? Şer işte mi kullanacak diye? Hastalık veriyor sabredecek mi? İsyan mı edecek diye? Hepimizin imtihanı ayrı. Sabredeceğiz, moralimizi bozmayacağız. İnşallah biz sizin talebinizin takipçisi olalım. Allah yardımcınız olsun. Zorlu bir hastalık ama insanın bu hastalıktan kurtulabilmesi için inanması lazım. Moralini bozmadan iyileşeceğim diye kendine inanacaksın. Sağlık noktasında şükürler olsun Avrupa ülkelerinden iyi durumdayız. Gerek devletin kurumları hastanelerimizle, gerek Belediyemiz olarak biz her zaman yanınızdayız” ifadelerini kullandı.