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17 Mayıs 2018 15:39

Başkan Tutal, ilk orucunu iftar çadırında açtı

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesinin her yıl olduğu gibi bu yılda kurduğu iftar çadırı Ramazan ayının ilk günü ile kapılarını vatandaşlara açtı.

Başkan Tutal, ilk orucunu iftar çadırında açtı

17 Mayıs 2018 15:39


İlk orucunu Seydişehir Belediyesi önünde kurulan iftar çadırında açan Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer, huzur ve bereket ayı Ramazan’ın tüm vatandaşlar için hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Orucunu iftar çadırında vatandaşlarla birlikte açan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir Belediyesinin her yıl düzenleyerek geleneksel hale getirdiği iftar çadırında ilk iftar açma heyecanın yaşandığını kaydetti.


Rahmet ve bereket ayı Ramazan’ın huzur içinde geçmesi için gerekli her türlü çalışmayı yaptıklarını belirten Başkan Tutal, “Seydişehir Belediyesi olarak, Ramazan’ın en güzel şekilde yaşanılıp, hissedilmesi için bu yıl da iftar çadırımızı hazırladık. İftar çadırlarında iftar sofralarında birlik ve beraberliği sağlarken, Ramazan gecelerinin de değerlendirilmesi için değişik programlar hazırladık. Halkımızın Ramazan’ı huzur içinde geçirmelerini temenni ediyorum" diye konuştu.


İftar çadırından her gün ihtiyaç sahibi vatandaşların, öğrenim gören öğrencilerin ve iftara yetişemeyenlerin yararlanacağını belirten Başkan Tutal, “Ayrıca mahallelerimizde yemek yapamayacak durumdaki muhtaç ve ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşlarımızdan 800 kişiye evlerine sefer tasları vasıtasıyla yemeklerimiz dağıtılacaktır. Ramazan ayının ilk gününden itibaren başlayan iftar yemeği hizmeti ramazan ayının son gününe kadar devam edecektir. Bu 29 günlük süre içerisinde günlük 2 bin kişiye iftar yemeği hizmeti vermiş olacağız. Emeği geçen, destek veren hayırseverlerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, destek verdiği için çok teşekkür ediyorum. Allah’ım kabul etsin” diye konuştu.




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