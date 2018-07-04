Başkan Tutal, incelemelerde bulundu

İş adamı Kamil Akkanat tarafından Seydişehir Meslek Yüksek Okulu yanında bulunan arsaya yapılması planlanan ve inşaat çalışmaları başlayan Sağlık Bilimleri Fakültesinin 2018 -2019 eğitim öğretim yılında tamamlanması planlanıyor.

Yeni eğitim-öğretim yılında fakültenin eğitime açılmasının planlandığını kaydeden Başkan Tutal, “Seydişehir’in ihtiyacı olan bir fakülte idi. İlçelerin canlanması, aktif hale gelmesi için en önemli etkenlerinden bir tanesi eğitimdir. Yapılan Fakültemizin hastaneye yakın olması anlamıyla stratejik bir nokta. Seydişehir’in en güzel mevkisinden birisi. İnşallah en hızlı zaman diliminde Seydişehir’e kazandırmayı hedefliyoruz. Ben Fakültemizin yapılmasında emeği geçen Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörümüz Muzaffer Şeker’e, Akkanat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kamil beye, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ” şeklinde konuştu.

Başkan Tutal, Seydişehir belediyesi olarak zemin etüt ve hafriyat taşıma noktasında gerekli çalışmalarımız tamamlandık. Şu an fakültemizin inşaatı başlamış durumda. Seydişehir Belediyesi olarak biz ilçemize kazandırılacak olan fakültemiz için gerekli makine ve ekipman konusunda her zaman desteğe hazırız" dedi.

Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesinin 3 Bin metrekare taban alan, bodrum, zemin kat ve 3 kat olmak üzere toplam alanının 13 Bin metrekare olduğu kaydedildi. Başkan Tutal, daha sonra Seydişehir Belediyesi tarafından Seydişehir Bahçelievler çıkışı Ketirağılları bölgesinde yapımı devam eden Termal Sosyal Tesislerde incelemelerde bulundu.