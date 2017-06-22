Başkan Tutal, Kadir Gecesinde hastaları unutmadı

Yoğun mesai programı dışında vatandaşların ve hastaların ziyaretlerine devam eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, idrak edilen Kadir Gecesi dolayısıyla Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ziyaret ettiği hastalar ile sohbet eden ve sağlık durumu hakkında bilgi alan Başkan Tutal, “Vatandaşlarımızın bu sıkıntılı zamanlarında yanlarında olmak, hayır dualarını almak istedik. Hastalarımız, sevdiği insanların ziyaretlerine gelmelerini beklerler. Bizde onları yalnız bırakmayarak, mübarek Kadir Gecesinin yüzü suyu hürmetine şifalar dileyerek moral verelim istedik. Bütün hastalarımıza Allah’tan şifa diliyorum” dedi.

Geçmiş olsun dileklerini ilettiği hastalara, kandil simidi ve gül hediye eden Başkan Tutal, hasta yakınlarıyla sohbet ederek onların sorunlarını dinledi. Belediye hizmetlerinden kalan zamanlarını ziyaretlere ayıran Başkan Tutal’a, hasta ve hasta yakınları da memnuniyetlerini ileterek teşekkür etti.