Başkan Tutal, kaldırım ve peyzaj düzenleme çalışmalarını inceledi

Başkan Tutal, ilçe genelinde başlatılan asfalt, kaldırım, tretuvar ve peyzaj çalışmalarını yerinde inceledi. İlçenin birçok noktasında çalışmalarına devam eden ekiplerin asfalt, kaldırım düzenleme ve peyzaj çalışmalarına hız verdiğini ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yapılan çalışmalarla şehrin yaşam kalitesini yükselterek güzelleştirildiğini kaydetti. Başkan Mehmet Tutal, “Alaylar 1 Mahallemizde başlatmış olduğumuz asfalt, kaldırım ve tretuvar çalışmalarımız hızla devam ediyor. Necati Kalaycıoğlu, Caddesinde orta refüjde peyzaj düzenlemesi yapılırken, çevresel faktörlere dayanıklı ve her dönem yeşil görünen bitkiler tercih edildi. Mahalle ve sokaklarımızda yapılan çalışmalarda belediye olarak her zaman vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir ilçede yaşamasına özen gösteriyoruz" dedi.