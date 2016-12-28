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28 Aralık 2016 11:24

Başkan Tutal, karla mücadele çalışmalarına katıldı

Başkan Tutal, karla mücadele çalışmalarına katıldı

28 Aralık 2016 11:24

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Fen İşleri Müdürlüğü ve Makine Parkı Amirliği ekiplerinin karla mücadele çalışmalarına katıldı.
Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ve Makine Parkı Amirliği ekipleri, üç gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Başkan Tutal, karla mücadele kapsamında çalışmaların hızla devam ettiğini ilçe merkezinde ana arterlerin ve kırsal mahallelerde ulaşım yollarının açık olduğunu kaydetti. Fen İşleri ve Makine Parkı Amirliği’ne bağlı karla mücadele ekipleri Büyükşehir yasası ile birlikte Seydişehir’e bağlanan 39 kırsal, 16 merkez mahallesinde karla mücadele çalışmalarında ulaşımın aksamaması için gece gündüz demeden 24 saat vardiya sistemine göre çalışıyor.
Seydişehir halkının olumsuz koşullardan etkilenmemesi için büyük gayret gösterdiklerini kaydeden Başkan Tutal, “Kar yağışının aralıksız devam etmesiyle birlikte Fen İşleri Müdürlüğü ve Makine Parkı Amirliği ekiplerimiz harekete geçti. Çalışmalarını gece gündüz demeden aralıksız sürdüren ekiplerimiz kırsalda 39 mahallemiz ve merkez 16 mahallemiz olmak üzere 55 mahallemizde ana arterlerimiz, sokaklarımız ve kırsal mahalle yollarımızda yoğun bir çalışma sergiliyor” dedi.
Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı küçük problemler yaşandığını kaydeden Başkan Tutal, “İlçemizde son 7 yılın en fazla kar yağışı yaşandı. Ekiplerimiz tarafında açılan yollarımız aralıksız devam eden yağış nedeniyle tekrar kapandı. Tüm mahallerimizin yollarını açtık. Kaldırımlarda, yol kenarlarında ve ara sokaklarda biriken kar yığınlarını kaldırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gelen şikayetleri ve sorunları da kısa sürede çözüyoruz. Karın getirdiği güzelliklerin ve bereketin yanında sorunların yaşanmaması için tüm mahallerimiz de aralıksız çalışmaya devam edeceğiz. Bu zorlu mücadele sürecinde hemşerilerimizin göstermiş oldukları hoşgörü ve duyarlılıktan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Başkan Tutal, ana arterlerde karla mücadele veren ekiplerin, caddelerin her iki yanına yapılan araç parkları nedeniyle kar temizleme ve kürüme çalışmalarında sıkıntılar yaşadığını kaydederek, araç sahiplerinden park konusunda daha duyarlı olmalarını rica etti.



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