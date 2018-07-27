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27 Temmuz 2018 13:55

Başkan Tutal, kırsal mahallelerdeki çocuklarla bir araya geldi

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Güle Oynaya Camiye Gel" projesi kapsamında kırsal mahallelerde sabah namazında çocuklarla buluşmaya devam ediyor.

Başkan Tutal, kırsal mahallelerdeki çocuklarla bir araya geldi

27 Temmuz 2018 13:55


Konya Büyükşehir Belediyesinin 7-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik hayata geçirdiği “Güle Oynaya Camiye Gel” projesine kayıt yaptıran çocuklar Seydişehir merkez ve kırsal mahallelerde camileri dolduruyor. Seydişehir Belediye Başkanı Tutal, sabah namazında Kumluca Camisini dolduran çocuklara eşlik ederek, sabah namazı sonrasında birlikte kahvaltı yaptı. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Güle Oynaya Camiye Gel" projesine kayıt yaptırarak Temmuz ve Ağustos aylarında 40 gün camide sabah namazına katılacak çocuklara bisiklet hediye edilecek.


Merkez mahallelerde olduğu gibi kırsal mahallelerde projeye ilgini yoğun olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Başlatılan proje ile çocuklarımız cami sevgisi kazanıyor. Sabahın erken saatlerinde kalkarak ebeveynleri ile birlikte veya kendileri camilere koşuyor. Çok güzel bir görüntü. Camilerin cami tadında olduğu bir ortam yaşıyoruz. Sabah namazlarında camilerimiz çocuklarımızla cıvıl cıvıl. Bizde her gün ayrı bir mahallemizde çocuklarımızla birlikteyiz. Her sabah meclis üyelerimiz ve birim müdürlerimiz ile birlikte bir camide buluşuyoruz. Gençlerimize kitap, hadis ve ayet kartelaları hediye ediyoruz cemaat ve çocuklarımızla birlikte namaz sonrası kahvaltı yapıyoruz. Ben bu projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


Başkan Tutal, Kumluca Mahallesi Camisinde birim müdürleri ve Belediye Personeli ile birlikte eda ettiği sabah namazı sonrasında cami cemaatine ve "Güle Oynaya Camiye Gel" projesine katılan çocuklara simit, poğaça ve çay ikramında bulunarak beraberce kahvaltı yaptı.




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