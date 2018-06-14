Başkan Tutal, meclis üyeleriyle iftarda bir araya geldi

Başkan Tutal, Ramazan ayı sonlanmadan belediye meclis üyeleri ve aileleriyle iftarını yaptı. Adile Baysal Kültür Sanatevinde ev sahipliği yapan Başkan Tutal, meclis üyeleri ve ailelerini karşıladı.

Yine bir Ramazan ayında da sağlık ve sıhhatle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Tutulan oruçların ve kılınan namazların Allah katında kabul olması temennisinde bulunarak, "Bir Ramazan ayının daha sonuna geldik. Sizlerle beraber olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Ramazan ayları birlik ve beraberliğin, sevgi ve hoşgörünün pekiştiği, yoksulun hatırlandığı çok önemli bir aydır. Küskünlük ve kırgınlıkların bittiği bu günlerde en iyi hizmeti ve en güzeli paylaşabilmek çok önemlidir. Bu makamlar gelip geçici makamlardır. Siz meclis üyelerimiz ile birlikte sevgi, saygı ve hoşgörüyü ile çalışarak çok büyük çalışmalara imza attık.Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah sağlık ve sıhhat içerisinde nice ramazanlarda buluşmak dileğiyle hepinize teşekkür ediyor Ramazan Bayramızını kutluyorum" diye konuştu.