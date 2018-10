Başkan Tutal Mehmetçiklerle yemekte buluştu

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 98/4 tertip asker adayları ile bir araya geldi.

Kırsaldaki askerler ile merkezdeki askerler arasında hiçbir fark olmadığını söyleyerek sözlerine başlayan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, her sevk döneminde askerlerle tanıştıklarını ve sohbet ettiklerini söyledi. Dünyanın hiç bir yerinde Türkiye gibi askerini şenlikle uğurlayan başka bir ülke daha olmadığını belirten Başkan Tutal, “Gerekirse bu topraklar için canını vereceksin şehit olacaksın, düğün yapar gibi şenlikle gideceksin. Böyle bir kültüre, geleneklere sahip bir milletin evlatlarıyız. Bizim düşmanımız çok, dünyanın en güzel yerinde yaşıyoruz Türkiye'de. Türkiye'nin en güzel yerlerinden, en güvenilir yerlerden bir tanesi de Seydişehir'dir. Bu bir vatan nöbeti, Anadolu'daki insanların malının, canının, namusunun güvende olabilmesi için vatani görevimizi yerine getirmemiz gerekiyor. Yapılan görevin her alanı kutsaldır. Farklı bölgelerden olabilir, düşüncelerden olabiliriz ama bizim ortak bir paydamız var. Bu milletin çocukları, bu milletin evlatlarıyız. Bu topraklar dünyanın en kutsal ve en önemli toprakları. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin oturduğu topraklar. Biz kendi milli, manevi değerlerimize ve bu topraklara sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi devam ettirdiğimiz sürece ne Amerika, ne Avrupa, nede İsrail bize bir şey yapabilir. Kendi öz değerlerimize sahip çıkacak ve kendi öz benliğimizi koruyacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Ayağınıza taş değmesin, bu kutsal vatani görevinizi sağ salim yaparak annenizin, babanızın yanınıza dönmenizi Allah nasip etsin. Biz her zaman Seydişehir Belediyesi olarak yanınızdayız. Hayırlı tezkereler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Program sonunda Başkan Tutal, birliğine teslim olmaya hazırlanan asker adaylarına üzerinde "Vatan Size Minnettar" yazan kutularda Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Adile Baysal Kültür ve Sanat Evinde düzenlenen yemeğe Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve Mehmetçikler katıldı.