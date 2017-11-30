Başkan Tutal, Mevlid Kandilinde vatandaşlarla buluştu

Seydişehir ilçesinde Hazreti Muhammed’in doğumunun 1446’ıncı yılını münasebetiyle tarihi Seyyid Harun Veli Camisinde Mevlid Kandili programı düzenlendi.

Seyyid Harun Veli Camisindeki Kandil programına katılan Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, vatandaşlar ile bir araya geldi. Cami Cemaati ile sohbet ederek kandillerini tebrik eden Tutal, “Mevlid Kandili ve diğer kandilleri vesile kılarak, dostların, yakınların, akrabaların bir araya gelip birbirlerine dualar ederek buluşması İslam’ın güzelliklerindendir. Peygamber Efendimiz’in doğduğu gün olan bugünü iyi değerlendirmeli ve O’nun arzu ettiği gibi bir yaşam tarzını hayatımıza nakşetmeliyiz” dedi.

Mü’minlerin bir araya gelerek geceyi ibadetle geçirdiği Seydişehir Seyyid Harun Veli Camisinde vatandaşlar namaz kılıp dua etti. Seydişehir Belediyesi tarafından yatsı namazının ardından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.