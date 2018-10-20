Başkan Tutal, muhtarlarla buluştu

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçede görev yapan muhtarlarla biraraya geldi.

Adile Baysal Kültür Evinde düzenlenen programa Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal kırsal ve merkez mahalle muhtarları ile Seydişehir Belediyesi Birim Müdürleri katıldı.

“Zaman zaman sizlerle birlikte oluyoruz ama sizin gününüzde sizlerle birlikte olmak bir ayrıcalık” diyerek sözlerine başlayan Belediye Başkanı Mehmet Tutal,Muhtarlar Gününü kutladı. Başkan Tutal, "Yüklenilen görev olarak muhtarlarımıza bu güne kadar önemli görevler verilmiştir. Hem devletin en uçtaki temsilcisi, hem de milletin temsilcisi olmuşlardır. Her türlü zorluğu yüklenen bir misyonu taşımaktadırlar. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımız da gerekli önemi gösterdi, göstermeye de devam ediyor. Büyükşehir Yasamızla birlikte 55 mahallemiz oldu. Beraberce yaklaşık 5 yılı doldurmak üzereyiz. Muhtarlar bizim gören gözümüz, tutan elimizdir. Yerel çalışmalarımızı beraber birlik içinde yürüttük. Zorlu bir dönemdi. Bu zorlu dönemde Elhamdülillah beraberce güzel işler çıkardık. Mahallelerimizin ihtiyaçlarının neredeyse tamamını bitirmek üzereyiz. Hava şartlarında bir sıkıntı olmazsa, erken kar yağışı olmazsa asfalt ve parke taş çalışmalarında kalan eksikliklerimizi tamamlayacağız” diye konuştu.

Yerel yönetimlerin amacının vatandaşlara kaliteli ve sağlıklı hizmet sunmak olduğunu kaydeden Kaymakam Aydın Erdoğan, “Birbirimiz arasındaki iletişim, anlayış, ruh birlikteliği ve ortak akılı oluşturduğumuz sürece hizmet ettiğimiz halkımıza daha sağlıklı hizmetler sunarız” dedi.

Kaymakam Aydın Erdoğan ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal tarafından günün anısına muhtarlara karanfil verildi.