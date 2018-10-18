Başkan Tutal, özel öğrencilerle bir araya geldi

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Özel Eğitim İş Uygulama Okulunu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Başkan Tutal, Özel Eğitim İş Uygulama Okulu ve Seydişehir Belediyesi tarafından ortak çalışma ile oluşturulan kümes ve serada incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Okul bahçesinde Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı gören öğrenciler etrafını sararak sevgi gösterisinde bulundu ayrıca isteklerini dile getirdi.

Özel Eğitim İş Uygulama Okulunda eğitim gören öğrencilerin tabi ortamda büyümeleri için çalışma yaptıklarını kaydeden Başkan Tutal, “Çocuklarımızın uygulama yapmaları için eğlenebilecekleri, bakım yapabilecekleri, kümes ve sera çalışmaları yaptık. Çocuklarımız burada sebze yetiştirme ve tavukların bakımlarını yapıyorlar. Doğal bir ortam oluşmuş. Çocuklarımız ve gençlerimiz burada öğretmenlerimizle birlikte hoşça vakit geçirebiliyor. Üretime katkıda bulunuyorlar. Onların gözlerindeki mutluluğu biz okuyabiliyoruz" diye konuştu.

Eğitimci kökenli bir belediye başkanı olduğunu kaydeden Tutal, “Diğer okullarımıza çalışmalar yaptık. Fakat burada farklı çalışma yaptık. Yaptığımız bu çalışmanın hazzını öğrencilerim ve öğretmenlerimizle birlikte yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Okul Müdürü Mevlüt Sayan, “Belediye başkanımıza bize vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Başkanım her zaman çocuklarımızın ziyaret ederek talep ve isteklerini yerine getiriyor" dedi.

Öğrenciler de, Başkan Tutal ile birlikte gezerek serada yetiştirecekleri bitkiler hakkında bilgi verirken, kümesten topladıkları yumurtaları gösterdi. Başkan Tutal, eğitim gören öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunurken hatıra fotoğrafı çektirdi.