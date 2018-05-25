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25 Mayıs 2018 11:11

Başkan Tutal, pazar esnafını ziyaret etti

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer ile birlikte pazarcı esnafıyla bir araya gelerek Ramazan aylarını kutladı.

Başkan Tutal, pazar esnafını ziyaret etti

25 Mayıs 2018 11:11


Esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Belediye Başkanı Tutal ve AK Parti İlçe Başkanı Konurer 24 Haziran Seçimleri için destek istedi. Esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, vatandaşların istek ve sorunlarını dinleyerek Ramazan ayının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Her zaman pazar esnafının yanında olduklarını kaydeden Başkan Tutal, “Pazar esnafımızı zaman zaman ziyaret ederek kendileri ile sohbet ediyor, istek ve taleplerini değerlendiriyoruz” dedi.


Pazar esnafı, Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve Konurer’in ziyaretlerinden dolayı memnun olduklarını dile getirerek, istek ve taleplerini başkana rahatça ifade edebildiklerini söyleyerek teşekkür etti.




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