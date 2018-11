Başkan Tutal pazar esnafıyla buluştu

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, pazar esnafıyla bir araya geldi.

Başkan Mehmet Tutal, çalışmalarından arta kalan zamanlarla sık sık pazarcı esnaflarını ziyaret ederek hatırlarını soruyor, onlarla sohbet ediyor, talep ve isteklerini dinliyor. Başkan Tutal, halkın mutluluğu ve esnafların memnuniyeti adına pazar yerinde birçok projeyi gerçekleştirdiklerini belirtti. İlçe pazarının Perşembe günleri kurulduğunu kaydeden Başkan Tutal, "Konya'nın muhacir pazarına eşdeğerde bulunan bölgeye hitap eden, sadece Seydişehir'e değil Ahırlı, Yalıhüyük, Bozkır ilçelerine hitap eden bir pazar. Çarşamba ve perşembe günleri hemşehrilerimize hizmet veren pazar yerimiz, haftanın diğer günleri bölge otoparkı olarak da kullanılıyor. Zaman zaman pazar esnafımıza ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın eksikliklerini, kırsal mahallelerden gelen vatandaşlarımızın isteklerini taleplerini burada dinliyoruz. Belediyeye gelmeden sıkıntılarını yerinde dinleyip çözüm üretiyoruz” ifadelerini kullandı.

Pazar esnafı ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Tutal'a pazarcı esnafı ve alış veriş yapan vatandaşlar, “Buradaki adalet çok güzel, ben her pazarda dile getiriyorum buranın pazarı çok iyi. Her Perşembe günü Manavgat'tan buraya alış verişe geliyorum. Pazar kültürünüz burada çok güzel. Her şey taze ve yerli Allah sizden razı olsun.Düzen ve adalet konusunda da sıkıntı yok" şeklinde konuştu.

Zaman buldukça pazar esnafını ziyaret ettiğini kaydeden Başkan Tutal, “Pazarcı esnaflarımızdan Allah razı olsun anlayış ve samimiyetlerini bizden eksik etmiyorlar. Bizim amacımız hemşehrilerimize daha güzel ve kaliteli hizmet verebilmek” dedi.