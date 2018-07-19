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19 Temmuz 2018 11:57

Başkan Tutal pazarcı esnafı ile buluştu

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, sabah erken saatlerde organik ürünlerin satışının yapıldığı pazarı ziyaret ederek esnaflara hayırlı işler dileğinde bulundu.

Başkan Tutal pazarcı esnafı ile buluştu

19 Temmuz 2018 11:57


Başkan Tutal, kırsal mahallelerde yetiştirilen organik sebze ve meyvelerin satışının yapıldığı ve sadece yaz aylarında Atatürk İlköğretim Okulu civarında kurulan organik pazarın Çarşamba günleri saat 12.00’de açıldığını ve Perşembe öğle saatlerine kadar hizmet verdiğini kaydetti. Kırsal mahallerde yetiştirilen ürünlerin bu pazarda yaz aylarında satışa sunulduğunu kaydeden Başkan Tutal; Seydişehir kırsal mahallerinde üreticilerimizin kendi elleriyle yetiştirdikleri organik sebze ve meyveleri burada satışa sunuyor. Burada kurulan pazarımızda sebzeden, meyveye, taze peynire kadar birçok ürün yer alıyor. Yaz aylarında Seydişehirli hemşehrilerimizin kış hazırlıklarını buradaki pazarımızdan karşılıyor. Merkezde kurulan halk pazarımız da aynı şekilde ihtiyaca cevap veriyor" dedi.


Başkan Tutal ve beraberindeki birim müdürleri daha sonra halk pazarına geçerek buradaki esnaflara da hayırlı işleri temennisinde bulundu.




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