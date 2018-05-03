Diğer
Kategoriler
03 Mayıs 2018 12:52

Başkan Tutal: "Seydişehir’in Kırkpınarı yaşandı"

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, binlerce kişinin izlediği Seydişehir Kuğulu Yağlı Pehlivan Güreşlerinin yoğun ilgi gördüğünü, önümüzdeki yıllarda da Yağlı Pehlivan Güreşlerinin devam edeceğini söyledi.

Başkan Tutal:

03 Mayıs 2018 12:52


Seydişehir Kuğulu Park’ta 1 Mayıs günü gerçekleştirilen Seydişehir Yağlı Pehlivan Güreşlerinde 13 boyda, 32 Başpehlivan olmak üzere 480 güreşçi kol bağladı. Seydişehir Kuğulu Yağlı Pehlivan Güreşlerinde Başpehlivanlar İsmail Balaban, Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Fatih Atlı, Hasan Tuna, Hamza Köseoğlu, Ünal Karaman, Serhat Gökmen, İsmail Koç gibi isimleri ağırladı.


Seydişehir Belediyesi olarak son yıllarda kültürel ve sportif faaliyetler olarak ciddi anlamda ağırlık verdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir’de ilkleri yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bunlardan biriside geçen yıl başlattığımız bu yılda ikincisini devam ettirdiğimiz Seydişehir Kuğulu Yağlı Güreşleri idi. Güreşlerimizi tamamladık Allah’ın izni ile. 480 pehlivanımızın katıldığı hiç bir problemin yaşanmadığı Kırkpınar öncesi, adeta Seydişehir’in Kırkpınar’ı burada yaşandı. Ciddi müsabakalar oldu" dedi.


Seydişehir Kuğulu Yağlı Güreşlerini İç Anadolu Bölgesi ve Konya bölgesinde geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Tutal, “Çalışmalarımız bu bağlamda devam edecek. Güzel bir faaliyet gerçekleştirdik. Bu noktada emeği geçen Belediye personelimize, akşama kadar bizlerle beraber programı takip eden Seydişehir’den ve Seydişehir dışından katılan bürokratlarımıza, misafirlerimize, pehlivanlarımıza herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


Bu tür çalışmaların artarak devam edeceğini kaydeden Tutal, önümüzdeki yıllarda güreş etkinliklerini geleneksel hale getirip devam ettirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
28
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç