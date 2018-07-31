Başkan Tutal: “Seydişehir’in tarihini yaşatacağız”

Seydişehir’in fiziki büyümesi ve gelişmesi adına önemli projeleri hayata geçiren Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçenin tarihi ve kültürel zenginliklerini gün yüzüne çıkarmak için kolları sıvadı. Seydişehir Belediyesi tarafından kamulaştırması yapılan Hacıseyitali Mahallesi Türbe Camisi karşısında 484 ada 55 parselde bulunan tarihi ev Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğü onayı ile tarihi Köseleci evinin yapımına başlandı. Seydişehir’in tarihini yansıtan evleri şehir yaşamına kazandırmaya devam ettiklerini kaydeden, Belediye Başkanı Mehmet Tutal tarihi evin ihalesinin yapıldığını, ihaleyi alan firma tarafından aslına uygun olarak başlandığını kaydetti. Tarihine ve kültürüne sahip çıkma düşüncesi ile, geçmişe tanıklık eden tarihi evleri restore ederek şehir yaşamına kazandırmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Tutal, "Yapımına başladığımız bu ev Seydişehir eşraflarından Köseleci ailesine aitti. Uzun yıllar atıl durumda kaldığı için yapımı ve restorasyonu mümkün değildi. Bu nedenle biz bu binayı yıkarak yeniden aslına uygun yapımını gerçekleştiriyoruz" dedi.

Seydişehir’de 12 adet tescilli bina bulunduğunu kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Bunlardan bize ait olanların restorasyonunu tamamlamaktayız. Tarihi Bakırcı evimizin restorasyonu tamamlandı. İnşallah burayı da 3 ay gibi kısa sürede tamamlayacağız. Seydişehir’e tarihi Seydişehir evlerinden birini daha kazandırmış olacağız. Yoğun bir şekilde taş ustalarımız çalışıyor. Son zamanlarda Seyidharun bölgesinin açılması, oradaki eski binaların, tarihi mekanların arasta çarşısı gibi cephe giydirmesinin yapılması Seydişehir’in tarihi dokusunun ortaya çıkarılması noktasındaki çalışmalarımız. Çalışmalarımız tamamlandığı zaman ilçemiz tarihi ve kültürel bir canlılık kazanmış olacak" şeklinde konuştu.