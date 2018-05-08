"Söz verdiğimiz gibi vaatlerimizi tamamlayarak çalışmalarımıza devam ediyoruz" diyen Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 4 yıllık hizmet süresince yaptıkları projeleri vizyon ve sosyal belediyecilik alanında tamamladıklarını belirtti. Başkan Tutal, vizyon projelerden Kuğulu Vadisi çalışması, Eski Garaj çalışması, Seyyid Harun Veli Hazretleri Camisi ve Çevresi Düzenleme Çalışması ile Termal Sosyal Tesisler çalışması hakkında bilgi verdi. Seçimlerde söz verdikleri 40 projeden 18 projenin tamamlandığını 10 projenin etaplar halinde, 6 projenin Bakanlıkta onay aşamasında olduğu belirten Başkan Tutal, geri kalan 6 projenin ise Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapılan çalışmalar olduğunu kaydetti. Seydişehir’in yıllardır beklediği Eski Garaj ve Termal Tesis konularının çözüme kavuşacağını ifade eden Başkan Tutal; Termal Sosyal Tesislerde birinci etap tamamlandı. İkinci ve üçüncü etap çalışmalarına başlandı. Eski Garaj Ticaret ve Konut Merkezi çalışmamızın yüzde 50’lik bölümü tamamlanmış olup, 2019 yılı Mart ayında teslimi yapılacaktır. Kuğulu Vadisi 1. etap çalışmaları tamamlandı, 2 etap çalışmaları ise 2019 yılında hazır olacak. Kent turizmine, sosyal hayata ve ekonomisine önemli katkılar sağlayacak vizyon projelerimizden olan Kuğulu Vadisi çalışmamız, sosyal tesisler, eko pazar, sera, spor tesisleri, lunapark, seyir terası, kır kahveleri, paintball alanı, kamp ve karavan turizminin yapılacağı alanlar, midilli çiftliği, göl çevresinde kafe ve restoranlar, yürüyüş ve bisiklet yolları, su sporları ve orman köşkü yer alacak ve hem Seydişehir’in hem de bölgenin cazibe merkezi olacak. Burası sadece insanların piknik yaptığı bir yer olmayacak. Bu çalışma, aynı zamanda şehrimize vizyon katacak, insanların dışarıdan Seydişehir’e gelerek konaklayacakları ve aynı zamanda turizmi de tetikleyeceğine inandığımız bir sosyal yapıya dönüşecek" diye konuştu.

Başkan Tutal, köy ve kasaba yollarının yapımı, şehir içi su şebeke hatlarının yenilenmesi, Organize Sanayi Bölgesinin desteklenmesi, Gençlik Merkezi Projesi, Akçay Deresi ve ıslah çalışması, yeni otopark projesi, mahalle meclisi toplantıları, Seyyid Harun Veli Hazretleri Camisi çevre düzenlemesi, bisiklet yolları yapımı gibi çalışmalara başlandığını ve hızla devam edildiğini belirtti. Tutal, Özel Organik Tarım ve Hayvancılık Kalkınması Projesi, Sebze ve Meyve Hali Projesi, Hobi Bahçeleri Projesi, Huzurlu Yaşam Evi Projesi, Hasta Refakatçi Misafirhanesi gibi çalışmaların ilgili Bakanlıklarda onay aşamasında olduğunu kaydetti. Başkan Tutal, Yeşil Şehir Projesi kapsamında Selçuklu Aile Çay Bahçesi ve Parkının ihalesinin yapıldığını, yükselen bu çalışmanın 2018 yılı sonunda teslim edileceğini kaydederek, "Şehir merkezi konağımız açıldı. Sokak Hayvanlarının Barınması Projemizi Konya Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte çalışıyoruz. Belediyemiz tarafından yer tahsisi yapıldı. 2019 yılı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Emekliler Konağımızı 2018 yılı sonlarına doğru faaliyete geçireceğiz" dedi.