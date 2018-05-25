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25 Mayıs 2018 15:41

Başkan Tutal, Susuz ve Gölyüzü mahallesi sakinleri ile iftar açtı

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Ramazan iftarları kapsamında Susuz ve Gölyüzü mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Başkan Tutal, Susuz ve Gölyüzü mahallesi sakinleri ile iftar açtı

25 Mayıs 2018 15:41


AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer ile birlikte Susuz Mahallesinde kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla buluşan ve masaları tek tek gezerek halkın Ramazan ayını tebrik eden Tutal, çocuklara ise şişme oyun gurupları kurdurarak, çeşitli eğlencelerle onların gönlünü kazanıyor.


Akşam ezanının okunması ile başlayan iftar yemeğinin ardından yapılan dua sonrası iftar programına katılan mahalle sakinlerine seslenen Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Susuz ve Gölyüzü mahallesi sakinleriyle birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. İlçe merkezinde hayata geçirilen çalışmaların kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar için aynı şekilde uygulandığını kaydeden Başkan Tutal, “İftar programlarımız Ramazan ayı süresince devam edecek. Sizlerin ihtiyaçlarını, isteklerini yerine getirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Bizler şu anda sofralarımızda iftar yaparken, birçok İslam coğrafyasında iftarlarını, sahurlarını yapmakta zorluk çeken Müslüman kardeşlerimiz var. Bu kardeşlerimize de dua edelim. Çünkü onların dualara ihtiyacı var. Birlik ve beraberliğimizi bozmadan güçlü olduğumuzu, bizlere asla bir şey yapamayacaklarını bu topraklar üzerinde hain emeli olanlara gösterelim. Biliyoruz ki, önümüzde dönüm noktası olan seçimler var. İnşallah bu seçimlerde de birlik ve beraberliğimizi koruyarak ülkemizi bölmek isteyenlere büyük bir ders vereceğiz" dedi.




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