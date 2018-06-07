Başkan Tutal, vatandaşlarla iftarda bir araya geldi

Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer, Kumluca mahallesi meydanında verilen iftar yemeğinde mahalle sakinleri ile buluştu. Kumluca mahallesinde Seydişehir Belediyesi tarafından kurulan şişme oyun gurupları, animasyon gösterileri Kumlucalı çocuklar tarafından büyük ilgi gördü.

Akşam ezanının okunması ile başlayan iftar yemeği ardından yapılan dua sonrası iftar programına katılan mahalle sakinlerine seslenen Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Kumluca Mahallesi sakinleriyle birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. İlçe merkezinde hayata geçirilen çalışmaların kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar için aynı şekilde uygulandığını kaydeden Başkan Tutal, “İftar programlarımız ramazan ayı süresince devam etti. Elhamdülillah birlik, beraberlik ve kardeşlik havasında iftarımızı açtık. Sizlerin ihtiyaçlarını, isteklerini yerine getirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bizler şu anda sofralarımızda iftar yaparken, birçok İslam coğrafyasında iftarlarını, sahurlarını yapmakta zorluk çeken Müslüman kardeşlerimiz var. Bu kardeşlerimize de dua edelim. Çünkü onların dualara ihtiyacı var. Bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Ama Allah’ın izniyle milletimiz bu oyunlara gelmeyecek, ülkemizin bölünmesine, parçalanmasına dün olduğu gibi hiçbir zaman müsaade etmeyecek. O yüzden 24 Haziran seçimleri, birlik ve beraberliğimizi yine göstereceğimiz, ispatlayacağımız önemli tarihlerden birisi olacaktır" dedi.

Kuran Mahallesinde açılan iftarın ardından Başkan Tutal mahalle sakinleri ile birlikte sohbet ederken Seydişehir Belediyesi tarafından mahalle sakinlerine çeşitli ikramlarda bulunuldu. Çocuklar da kurulan şişme oyun gurupları ve animasyon gösterileri ile dilediğince eğlendi.