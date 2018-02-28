Diğer
Kategoriler
28 Şubat 2018 17:22

Başkan Tutal, yamaç paraşütü çalışmalarını hızlandırdı

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçede yamaç paraşütünü geliştirmek istediklerini ve bu konuda çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Başkan Tutal, yamaç paraşütü çalışmalarını hızlandırdı

28 Şubat 2018 17:22


Seydişehir’de yamaç paraşütü yapılması amacı ile yer tespiti çalışmaları yapıldı. Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Seydişehir Gençlik Spor Hizmetleri İlçe Müdürü, Seydişehir THK Şube Başkanı ve Seydişehir Orman İşletme Şefi ile birlikte ilçede yamaç paraşütü yapılabilecek noktalarda incelemelerde bulunuldu.


Seydişehir’de alternatif spor dallarının gelişmesi noktasında çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “İlçemizde sporun her dalının gelişmesini istiyoruz. Belediye olarak amatör sporlara destek vermeye devam ediyoruz. Alternatif sporlar üzerinde bir çalışma yapıyoruz. Yamaç paraşütünün yapılacağı alanlar konusunda çalışmalarımızda sona geldik. Farklı spor dalları ile ilçemizin anılmasını istiyoruz. Seydişehir Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz sportif aktivitelerinin ve alternatif spor dallarının ilçemizin tanıtımı ve turizmin gelişmesi açısından da şehrimize katkı sağlayacak. Belediye olarak amatör bütün sporlara destek vermeye devam ediyoruz. Sporun minikler tarafından sevilmesi için açtığımız yaz kursları bunun göstergesidir. Şimdi de alternatif sporlar üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Eğitim yerinin belirlenmesinin ardından gençlerimiz yamaç paraşütü öğrenecek. Amacımız ilçemizde yapılan spor dallarına farklılık katmak” diye konuştu.


Orman Bölge Müdürlüğü sınırları Taraşçı Mahallesinde bulunan 7 bin 850 metrekarelik alanın Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne tahsisi yapılmış olup, alan hazırlama ve ulaşım yolu çalışmaları Seydişehir Belediyesi tarafından yapılacaktır.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
8
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Hafif Kar Yağışlı
    8°C
  • Cuma
    Sisli
    14°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    14°C
  • Pazar
    Hafif Yağmurlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç