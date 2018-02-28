Başkan Tutal, yamaç paraşütü çalışmalarını hızlandırdı

Seydişehir’de yamaç paraşütü yapılması amacı ile yer tespiti çalışmaları yapıldı. Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Seydişehir Gençlik Spor Hizmetleri İlçe Müdürü, Seydişehir THK Şube Başkanı ve Seydişehir Orman İşletme Şefi ile birlikte ilçede yamaç paraşütü yapılabilecek noktalarda incelemelerde bulunuldu.

Seydişehir’de alternatif spor dallarının gelişmesi noktasında çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “İlçemizde sporun her dalının gelişmesini istiyoruz. Belediye olarak amatör sporlara destek vermeye devam ediyoruz. Alternatif sporlar üzerinde bir çalışma yapıyoruz. Yamaç paraşütünün yapılacağı alanlar konusunda çalışmalarımızda sona geldik. Farklı spor dalları ile ilçemizin anılmasını istiyoruz. Seydişehir Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz sportif aktivitelerinin ve alternatif spor dallarının ilçemizin tanıtımı ve turizmin gelişmesi açısından da şehrimize katkı sağlayacak. Belediye olarak amatör bütün sporlara destek vermeye devam ediyoruz. Sporun minikler tarafından sevilmesi için açtığımız yaz kursları bunun göstergesidir. Şimdi de alternatif sporlar üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Eğitim yerinin belirlenmesinin ardından gençlerimiz yamaç paraşütü öğrenecek. Amacımız ilçemizde yapılan spor dallarına farklılık katmak” diye konuştu.

Orman Bölge Müdürlüğü sınırları Taraşçı Mahallesinde bulunan 7 bin 850 metrekarelik alanın Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne tahsisi yapılmış olup, alan hazırlama ve ulaşım yolu çalışmaları Seydişehir Belediyesi tarafından yapılacaktır.