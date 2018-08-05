Başkan Tutal, yapımı devam eden park alanlarında incelemelerde bulundu

Başkan Tutal, Selçuklu Aile Çay Bahçesi ve Yeni Oto Sanayi yanında yapım ve peyzaj çalışmaları devam eden Seyidharun Veli park alanlarını inceledi. İncelemeler sırasında Başkan Tutal’a Belediye Meclis Üyesi Abdurrahman Acıyan eşlik etti.

Selçuklu Aile Çay Bahçesi çalışmalarının hızla devam ettiğini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Projelerimiz arasında yer alan yeşil şehir projemizden bir tanesi de burası. Şehrimizin en merkezi mekanlarından birisi, 5 Bin metrekarelik bir alan.Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Seydişehir Belediyesi arasında yoğun bir çalışmadan sonra takas çalışmalarıyla ilçemize kazandırdık" dedi.

Selçuklu Belediyesi ile birlikte çalışmasının yapıldığını kaydeden Başkan Tutal, "Selçuklu Aile Çay Bahçesi projemizi Selçuklu Belediye Başkanlığımızla birlikte çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin rahat edebileceği yeşil alanlardan birini oluşturacağız. Bundan sonra hedefimizde bir kaç noktamız daha var. Bunlarında yargı boyutunu tamamladık. İnşallah bundan sonraki zaman diliminde buraları da yapmak suretiyle Seydişehir’in merkezinde insanların ailecek oturup dinlenebilecekleri, mekanlar oluşturacağız. İlçemize şimdiden hayırlı olsun diyoruz" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 23 bn 235 metrekarelik bir alandan oluşan Seyidharun Veli Parkının Yeni Oto Sanayi esnafına ve Seydişehir halkına hizmet vereceğini ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Çalışmaları Seydişehir Belediyemiz ve Konya Büyükşehir Belediyemiz tarafından devam eden parkımız 11 Bin 115 metrekarelik yapı alanı, 12 Bin 120 metrekarelik yeşil alan olmak üzere toplamda 23 Bin 235 metrekarelik bir alan. İçerisinde, çim alanı, çocuk oyun alanı, basketbol sahası, fitness alanı, piknik alanı, doğal süs havuzları ve 300 metrekarelik kafeterya yer alacak. Şehrimizi ve mahallelerimizi güzelleştirmek için dur durak bilmeden çalışıyor ve vatandaşlarımızın yeşil ile iç içe olabilecekleri parklarımıza büyük bir önem gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni Oto Sanayi esnafları ise, bu parkın yapılmasından dolayı Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve Konya Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.