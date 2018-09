Başkan Tutal, yaşlı çifti ziyaret etti

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, hasta, yaşlı ve kimsesizleri fırsat buldukça ziyaret ederek hayır dualarını alıyor.

Hasta, yaşlı ve engelli vatandaşları hem merkezde hem de kırsalda ziyaret eden Başkan Tutal, Saadetler Mahallesinde ikamet eden Tahsin-Şefika Doğan çiftini ziyaret etti. 10 yıl önce yaşlılık nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen Tahsin Doğan'a (96) eşi Şefika Doğan (80) bakıyor. Rahatsızlığı nedeniyle ihtiyacını karşılamakta zorlanan Tahsin Doğan, ziyaret esnasında hizmetleri için Başkan Tutal'a teşekkür etti.

Yaşlılığın çok zor olduğunu kaydeden Tahsin Doğan, “Biz de zamanında gençtik. Ama zaman içerisinde insan yaşlanıyor ve sağlığını kaybediyor. 9 evladımız var. Ama hepsi dışarıda şu an eşimle birlikte yaşıyoruz. Allah razı olsun bana o bakıyor. Başkanım senden Allah razı olsun, ziyaret ettin halimizi hatırımızı sordun. Allah yardımcın olsun” dedi.

Şefika Doğan ise, “Biz de sizler gibiydik gençken, hiç durmak bilmezdik. Sürekli bağ bahçe, tarla işlerinde uğraşırdık. Şimdi bey burada hasta yatıyor. Kendi işimizi yapmaya çalışıyoruz. Ama nereye kadar... Yemeğimi çayımızı şimdilik yapabiliyorum. Allah daha kötü etmesin. Çocuklarımızın hepsi başka yerde, burada olsalardı gelirlerdi. Şükür bu halimize. El ayak tutmaz, kulak duymaz ama şükür. Sen geldin bak bizi burada ziyaret ettin. Allah tuttuğunu altın etsin, yoluna hızır çıkarsın, elinden tutsun yardım etsin" dedi.

İhtiyaç olduğu her an yanlarında olacaklarını kaydeden Başkan Tutal, “Sizlerin hayır duaları bizleri ayakta tutuyor. Allah sizlerden de razı olsun. Yaşlılık zamanla hepimize gelecek ve bizlerde sizler gibi olacağız. Bir ihtiyacınız olduğu zaman bizleri her zaman arayarak yardım isteyebilirsiniz. Arkadaşlarımız her zaman sizlerin ihtiyaçlarında yanınızda olur. Çünkü asıl biz sizin hayır duanıza ihtiyaç duyuyoruz” diye konuştu.

Eşi Tahsin Doğan'ın son zamanlarda biraz ağrısı olduğunu bundan dolayı kendinin de üzüldüğünü kaydeden Şefika Doğan, "Oğlum amcan biraz sıkıntılı bununla ilgili bir şey yapamadık" dedi.

Şefika Doğan'ın bu durumuna duyarsız kalmayan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Evde Bakım Hizmetleri yetkililerini arayarak Tahsin Doğan'a yardımcı olunmasını istedi.