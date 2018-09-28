Başkan Tutal yaşlı ve hastaları ziyaret etti

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, hasta ve yaşlıları ziyaret ederek onlara moral verdi.

Hasta ve yakınlarını ziyaret eden Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Aktaş Mahallesinde ikamet eden ve yaşlılık nedeniyle çeşitli rahatsızlıkları bulunan Mustafa Ayten, İbrahim Akman, Osman Boztepe, Dürdane Akbaş ve geçirdiği ameliyat sonrası yürümekte güçlük çeken Emine Kunduracı ile eşi Ahmet Kunduracı'yı ziyaret ederek acil şifalar dileğinde bulundu. Ahmet Kunduracı ile sohbet eden Başkan Tutal, eşinin rahatsızlığı konusunda bilgi aldı. Hemşehrilerinin sıkıntılarını paylaşma noktasında ve ihtiyaç duydukları zamanda yanlarında olduklarını kaydeden Başkan Tutal, “Asli görevlerimizin yanında, ilçemizdeki yaşlı ve hasta vatandaşlara yönelik ziyaretlerimizi devam ettiriyoruz. Kırsal ve merkez mahallerimizde yaşlılarımız ve hastalarımızın hayır dualarını alıyoruz. Kendilerinin dualarına ihtiyacımız var. Hastalıkta, sağlıkta biz insanlar içindir. İhtiyaç duyduğunuz her an bende dahil olmak üzere tüm çalışanlarımı arayarak yardım ve destek isteyebilirsiniz” şeklinde konuştu.

Başkan Tutal'ın yaptığı ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Ahmet Kunduracı ise, “Başkanımız Mehmet Tutal'a bizlere yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bizim talep ve isteklerimize her an Belediye olarak cevap veriyorlar. Eşim belinden rahatsız ve yürümekte güçlük çekiyor. Eşime ben bakıyorum. Konya'da doktor kontrolleri var. Eşimi Konya'ya götürürken sağ olsun Başkanımdan araba talebimiz oldu. Hemen araç göndererek hastaneye götürdüler" ifadelerini kullandı.