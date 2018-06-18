Başkan Tutal yayla şenliklerine katıldı

Boyalı, Çat, Akçalar, Dikilitaş, Karacaören, Kesecik mahallelerinde yapılan yayla şenliklerinde dernek başkanları ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Tutal, düzenlenen yayla şenliklerinin örf ve adetlerinin yaşatılması noktasında birlik ve beraberliğe vesile olduğunu kaydetti. Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Şenliklerimizde birlikte bayram coşkusu yaşıyoruz. Bu coşkuyu görünce ne kadar şükretsek azdır diye düşünüyorum. Biz kendi içimizde birlik, beraberlik ve kardeşliği sağladığımız zaman aynı durum İslam Coğrafyasına da yayılacaktır. Bunun için özellikle bu dönemde biz ne kadar birlik ve beraberlik içerisinde olursak, dünyada o kadar huzur içerisinde olacaktır. Bu dayanışmalarımız güzel ve bu güzelliği devam ettirmemiz gerekiyor” dedi.

Yerel yönetim olarak çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Başkan Tutal, “Göreve geldiğimiz günden bu güne tüm kırsal mahallelerimizle ilgileniyoruz. Merkezde ise neredeyse 20 yıldır kördüğüm haline gelen bir çok konuyu Seydişehir’de çözüyoruz. Termal tesislerimizde çalışmalar hızla devam ediyor. Hepimiz bu ülke için çalışıyoruz. Seydişehir’e hizmet eden arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, muhtarlarımıza, belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci de, “Türkiye bu bölgede istikrar abidesi ama bu güzelliği birlik ve beraberliği bozmak isteyenler var. İçeride ve dışarıda kanayan yaralar var. Şenliklerimizde her siyasi partiden farklı düşüncede insanlarımız var. Mutlaka da olmalı. Ama birlik ve beraberlikle birbirimize kenetlenmeliyiz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın” şeklinde konuştu.

Kırsal mahallelerde düzenlenen yayla şenliklerinde Belediye Başkanı Mehmet Tutal tarafından şenliğe katılan vatandaşlara ve çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. Şenliklere Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer ve çok sayıda vatandaş katıldı.