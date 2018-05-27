Başkan Tutal, yetim ve öksüzlerle iftar yemeğinde buluştu

Ramazanın rahmet ayı, günahlardan mağfiret olup, cenneti kazanma ayı olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal; "Ramazan müminlerin kaynaşması, kardeşlik duygularının artması ve içimizdeki garibi, yetimi, öksüzü hatırlama ve bir daha unutmamaya vesile olma ayı. Allah’a bu aya bizleri ulaştırdığı için ne kadar şükretsek azdır. Mazlumun, yetimin, öksüzün duası ile Allah arasında perde bulunmaz. Bu memlekette huzur içerisinde yaşamaya vesile olan gerek güvenlik güçlerimize olsun, gerek bizleri idare edenlere olsun ülkemizin gelişmesini, kalkınmasını bu noktalara gelmesini sağlayanlara da dua etmeliyiz. Ülkemizin birliği, beraberliği, kardeşliği ve gelişerek yükselmesi için dualarınızı eksik etmemeliyiz" dedi.

Mübarek ramazan ayının insanların manen ve bedenen temizlenmesi için Yüce Yaradan tarafından verilen bir fırsat olduğunu kaydeden Kaymakam Aydın Erdoğan; "Bizler de oruçlarımızı tutuyoruz, dualarımızı ve ibadetlerimizi yapıyoruz. Sizlerden isteğim bu ayda devletimize, milletimize, ülkemize, askerimize, polisimize bol bol dua etmeniz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Ramazan ayının ülkemize, tüm İslam alemine bolluk, bereket, refah, huzur getirmesinin temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

İftar programı yetim ve öksüz çocuklara Belediye Başkanı Mehmet Tutal’ın hediye dağıtımı ile sona erdi. İftar yemeğine Kaymakam Aydın Erdoğan ve eşi, Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve eşi, İlçe Jandarma Komutanı Burak Çelik ve eşi ve çok sayıda yetim, öksüz ve aileleri katıldı.