Başkan Tutal’dan 5 yaşındaki çocuğa hediye bisiklet

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara cami alışkanlığının kazandırılması için başlatılan, "Güle Oynaya Camiye Gel "projesi kapsamında sabah namazlarında camiye gelen 7-14 yaş arası çocuklara bisiklet dağıtımı yapıldı. Beş yaşındaki Nail Acıyan, bisiklet alabilmek için yaşı tutmamasına rağmen abisi ile birlikte iki ay boyunca Aydoğdu Camisine sabah namazına gitti. Çocuğun, "Yaşım küçük olduğu için bana bisiklet vermeyecekler" demesi üzerine Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Sen namazını tamamla bisiklet benden" dedi. Bunun üzerine Nail Acıyan, namazlarını tamamlayınca Başkan Tutal sözünü tuttu ve bisikletini alarak küçük Nail’i evinde ziyaret etti. Nail Acıyan, bisikletini görünce binerek evin içinde sevinç turu attı.

Başkan Tutal, "Küçük yaşta sabah namazına gittiğin için, belediye başkanı, cami cemaati ve Allah seni seviyor. Sen Allah’ın sevgili kulusun ki, hem namazını kıldın, hem de bisikletine kavuştun. Kazasız belasız güzel günlerde kullan inşallah" şeklinde konuştu.

Baba Muammer Acıyan ise, "Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Nail çok mutlu oldu. Başkanımızın bisiklet getireceğini duyunca Nail sabah saat 06.00’da uyandı ve ne zaman gelecekler diye beklemeye başladı. Başkanımızın düşünceli ve nazik davranışından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.