Başkan Tutal’dan birlik ve kardeşlik iftar yemeği

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçe protokol üyeleri, STK Başkanları, ve ilçede görev yapan basın mensupları ile birlik ve kardeşlik iftar yemeğinde buluştu.

Ramazan ayının rahmet, kardeşlik, birlik ve beraberlik ayı olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Seydişehir’e şekil veren, yön veren Seydişehir’e hizmet eden kardeşlerimiz olarak bir araya gelelim, bu rahmet ayında, kardeşlik ayında birlikte iftar açalım istedik. Kalan günlerimizin huzurlu bir şekilde geçmesini ve yaklaşan bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Hepinize sağlık sıhhat, hayırlı akşamlar diliyorum "dedi.

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayının idrak edildiğini belirten Kaymakam Aydın Erdoğan ise, Ramazan ayının başta ülkemiz olmak üzere, mağdur ve mazlum ülkelere hayır, güzellik, bolluk, bereket, barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Başkanımıza bizleri bir araya getirdiği için teşekkür ediyor, tüm katılımcılara sevgi ve saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Ramazan ayının insanlar açısından kalplerin yumuşaması, birlik ve beraberliğe vesile olması anlamında büyük önem taşıdığını kaydeden Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, "Bunu doyasıya yaşıyoruz. Seydişehir’in yöneticileri, idarecileri, başkanları bir aradayız, birlikte iftarımızı açtık. Ben Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Memlekete hizmetler yaparken elbette her birimiz kendi ölçümüzde, bulunduğumuz alanda bir şeyler yapıyoruz. Bu yapılan hizmetler kesinlikle boşa gitmiyor. Birbiriyle birleştirildiği zaman çok güzel eserler ortaya çıkıyor. Buna benzer çalışmalarda Ankara’da bizler sizlerin emrinizdeyiz. Hiç çekinmeden arayıp, ulaşmanızı isterim. Çünkü bir elin nesi var, iki elin sesi var diyerek biz memleketimize hizmet ederken eğer, aynı noktaya, aynı hedefe kilitlenirsek mutlaka o hizmetler daha da artarak devam edecektir. Bunun için hiçbir siyasi ayrım gözetmiyoruz. Hepimiz memlekete hizmet etmek için buradayız. Yaklaşan Kadir Gecemizi ve Ramazan Bayramımızı tebrik ediyor, hepinize saygı ve hürmetlerimi arz ediyor, hayırlı akşamlar diliyorum" dedi.

Adile Baysal Kültür ve Sanat evinde Belediye Başkanı Mehmet Tutal’ın ev sahipliği yaptığı iftar yemeğine, Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, Kaymakamı Aydın Erdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Burak Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer, STK Başkanları ve ilçede görev yapan basın mensupları, davetliler katıldı.