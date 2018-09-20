Başkan Tutal'dan gaziler onuruna yemek

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gaziler onuruna yemek düzenledi.

Şehitlik ve gaziliğin inanç değerlerinden kaynaklanan önemli kavramlar olduğunu ifade eden Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Şehitler peygamberlerden sonra cennette ikinci makamda gaziler ise onların arkasından gelirler. Bir toprağın vatan olabilmesi için bu uğurda şehit ve gazilerin verilmesi gerekiyor. Bu vatanın teminatı sizlersiniz. Devletin bekası milletin devamı açısından değerlendirdiğimizde güvenlik anlamıyla bu milletin malı canı, namusunun emniyette olması anlamında bakıldığında sizlere ne kadar hizmet etsek azdır. Çünkü bu vatan, bu memleket için kurşun yemiş uzuvlarınızı feda etmiş kişilersiniz. Bizlerde sizlerle birlikte olabilmekten mutluyuz. Sizler her şeyin en iyisine en güzeline layıksınız" dedi.

Büyük projelerle geldiklerini vurgulayan Başkan Tutal, “Çalışmalarımızın büyük kısmını tamamladık. Bazılarına da devam ediyoruz. Bu memleketin vatan olmasında canlarını, organlarını feda etmiş olan şehitlerimizi ve ailelerini, gazilerimizi unutmamak için fiziksel çalışmaların yanında kendi milli ve manevi değerlerimiz noktasında sosyal projeler ortaya koymak bizim amaçladığımız çalışmalardı. Bunları sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle ben gününüzü kutluyor, katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bir toprak parçasının vatan olabilmesi için ciddi mücadelelerin olması gerektiğini söyleyen Kaymakam Aydın Erdoğan, “Biz yaklaşık bin yıldır Anadolu topraklarında yaşıyoruz. Bu toprakları kolay elde etmedik. Bu topraklarımızı şehitler ve gazilerimiz sayesinde elde ettik. Bu anlamda sizler büyük mücadele ettiniz. Sizlere teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz sosyal devlet olma yolunda şehitlerimiz ve siz gazilerimize kanunla öngörülen yardım ve desteklerde bulunuyor. Biz bir bütünüz. Bir ve bütün olduğumuz sürece dışarıdaki ve içerideki hainler bize hiç bir şey yapamaz. Bu duygu ve düşüncelerle ben Gaziler Gününüzü kutluyor. Belediye başkanımıza bu günü düzenlediği için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından programa katılan gaziler Belediye Başkanı Mehmet Tutal'a kendilerini unutmadığı için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Program sonunda protokol üyeleri ve Gaziler Günü anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Adile Baysal Kültür Evinde gaziler onuruna verilen yemeğe, Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Garnizon Komutanı Murat Tuna, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, İlçe Emniyet Müdür Vekili Kasım Özdemir ve Vaiz Ali Koçak ve gaziler katıldı.