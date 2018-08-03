Başkan Tutal’dan hasta ziyareti

Başkan Tutal, Seydişehir Belediyesinin sosyal belediyecilik noktasında örnek bir belediye olduğunu, yaptığı ziyaretler ile vatandaşların sorunlarını dinlediğini kaydetti. "Seydişehir için çalışıyoruz" sloganı ile hizmetlerini aralıksız sürdüren Belediye Başkanı Mehmet Tutal, vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını dile getirerek sosyal belediyecilik çalışmalarını da özenle sürdürüyor. Hasta ve yaşlı ziyaretleriyle tüm vatandaşların yanında olan Belediye Başkanı Tutal, Yenicami Mahallesinde ikamet eden Mehmet, Zübeyde Yavuz çifti ile Hüseyin, Fatma Arı çiftini evinde ziyaret etti. Belediye Başkanı Mehmet Tutal’ı evinde ağırlayan Zübeyde Yavuz uzun yıllar Yenicami Mahallesi muhtarlığı yapan eşi Mehmet Yavuz’un 2 yıldır evinden hiç çıkamadığını hastalığı nedeniyle sürekli yattığını kaydetti.

Eşine kendisinin baktığını ifade eden Yavuz, eşim belli bir süreden beri rahatsız, fakat son iki yıldır yerinden kalkmıyor. İhtiyaçlarını ben karşılıyorum. Herkesin farklı imtihanı oluyor. Elimden geldiği kadar sabredip şükrediyorum. Bu günlerimize hamdolsun. Devletimiz sağ olsun. İhtiyaçlarımızı karşılıyoruz" dedi.

Sağlık ve hastalığın Allah tarafından geldiğini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Her birimizin farklı imtihanı oluyor. Hastalık ve sağlık bizler için. Allah size güç ve sabır versin. Sizin desteğiniz ve bakımınız sayesinde Mehmet amcamız hayatını sürdürüyor. Sizler için yapabileceği bir şey olursa biz her zaman hazırız" diye konuştu.

Başkan Tutal’ın bir sonraki durağı astım hastası olan Hüseyin, Fatma Arı çifti oldu. Kendilerine yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Fatma Arı, "Allah senden razı olsun. Atan anan nur içinde yatsın. Ben yanına gelmek istemiştim ama rahatsızlığım nedeniyle gelemedim. Sen bizim ayağımıza geldin, kapımızı açtın. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Recep Tayyip Erdoğan’ı da başımızdan eksik etmesin. Ömrü devleti çok olsun" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Sizler bizim için en büyük değerlerimiz eli öpülesi büyüklerimizsiniz. Sizlerin duaları ile bizler ayakta duruyor, başarılı oluyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerimizde bizlere vermiş olduğunu destek ve güçten dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Allah sizlere sağlıklı uzun ömürler versin "şeklinde konuştu.