Başkan Tutal'dan şehit eşine ziyaret

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, iki yıl önce İstanbul'da düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Emre Horoz'un eşi Nazife Horoz'u ziyaret etti.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, şehit ve gazi yakınlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Tutal, iki yıl önce İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan Emre Horoz'un eşi Nafize Horozu evinde ziyaret etti. Başkan Tutal, şehidin 2 yaşında olan ikiz kızları Elif ve Erva ile yakından ilgilendi. Başkan Tutal, Şehit Emre Horoz adına Silopi'de kurulacak olan kütüphaneye gönderilmesi için Seydişehir Belediyesi tarafından temin edilen kitapları şehit eşi Nazife Horoz'a teslim etti.

“Şehit aileleri bize emanet"

Şehit ailelerinin kendilerine emanet olduğunu ifade eden Başkan Tutal, "Şehitlerimiz, gözlerini kırpmadan bir an olsun çekinmeden üstün bir cesaretle bu topraklar için, vatanımız için, milletimizin birliği, beraberliği ve geleceği için canlarını feda ettiler. Bu fedakarlıklarını asla unutamayız. Askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi, vatandaşımızı şehit ederek ülkemizde gerilim oluşturmak isteyen hain terör örgütleri ve şer odakları bilsinler ki asla başarılı olamayacaklardır. Bu vatan için toprağa düşen aziz şehitlerimizin değerli aileleri, onların bizlere bıraktığı en kutsal emanetlerdir. Şehit ailelerimizi her fırsatta ziyaret ediyor, onları yalnız bırakmıyoruz. Çünkü şehit ailelerimizin gönlümüzdeki yerleri ayrıdır. Kapımız onlara her zaman açıktır ve onlar için ne yaparsak yapalım yaptıklarımızın az olduğunun da farkındayız. Vatan uğruna toprağa düşen şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet; değerli ailelerine ve sevenlerine metanet ve sonsuz sabırlar diliyorum” dedi.

Şehit eşi Nazife Horoz ise, yaşadıklarının kolay olmadığını belirterek, "Ama devletimiz ve sizler her zaman yanımızdasınız. Allah razı olsun. Tek eksiğimiz Emre'nin yokluğu. Allah sabrımızı veriyor. Onun emaneti olan çocuklarımı büyüterek vatanına ve millete hayırlı evlat olarak yetiştireceğim" diye konuştu.