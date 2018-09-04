Başkan Tutal’dan Zabıta Haftası kutlaması

Başkan Tutal, Seydişehir Belediyesinde görev yapan zabıta personelini ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Bilal Mernekli ve Zabıta Müdürü Yunus Uyar’ında katıldığı ziyarette konuşan Başkan Tutal, zabıtanın zor bir görev üstlendiğini söyledi.

Başkan Tutal, “Zabıta teşkilatımız kökleşmiş bir teşkilatımızdır. Zorlu çalışma koşullarında iyi niyetle, samimiyetle, yeri geldiğinde saygıda, nezakette kusur etmeden, yeri geldiğinde de devletin ciddiyetini göstereceğiz. Yaptığınız iş zor bir iş. Önemli olan zoru başarabilmek. Kırıp dökmeden problemleri çözeceğiz. Sizin göreviniz belli bir disiplini sağlamaktır. Göreviniz sizlere büyük yükler ve sorumluluklar getiriyor. Bu yüklerin altında kalmadan, özverili, çalışkan ve adaletli biçimde çalışmaya devam edeceğinizi biliyorum. Tüm zabıtalarımızın Zabıta Haftasını ve zabıta teşkilatının 192’nci kuruluş yıldönümlerini kutlar, görevlerinizde başarılar dilerim” dedi.