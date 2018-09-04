Diğer
Kategoriler
04 Eylül 2018 13:22

Başkan Tutal’dan Zabıta Haftası kutlaması

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 192’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle Zabıta Haftasını kutladı.

Başkan Tutal’dan Zabıta Haftası kutlaması

04 Eylül 2018 13:22


Başkan Tutal, Seydişehir Belediyesinde görev yapan zabıta personelini ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Bilal Mernekli ve Zabıta Müdürü Yunus Uyar’ında katıldığı ziyarette konuşan Başkan Tutal, zabıtanın zor bir görev üstlendiğini söyledi.


Başkan Tutal, “Zabıta teşkilatımız kökleşmiş bir teşkilatımızdır. Zorlu çalışma koşullarında iyi niyetle, samimiyetle, yeri geldiğinde saygıda, nezakette kusur etmeden, yeri geldiğinde de devletin ciddiyetini göstereceğiz. Yaptığınız iş zor bir iş. Önemli olan zoru başarabilmek. Kırıp dökmeden problemleri çözeceğiz. Sizin göreviniz belli bir disiplini sağlamaktır. Göreviniz sizlere büyük yükler ve sorumluluklar getiriyor. Bu yüklerin altında kalmadan, özverili, çalışkan ve adaletli biçimde çalışmaya devam edeceğinizi biliyorum. Tüm zabıtalarımızın Zabıta Haftasını ve zabıta teşkilatının 192’nci kuruluş yıldönümlerini kutlar, görevlerinizde başarılar dilerim” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
35
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç