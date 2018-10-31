Başkanlar Selçuklu'da bir araya geldi

AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından organize edilen "AK Parti İl Teşkilatı Yerel Yönetimler Koordinasyon Toplantısı" Selçuklu Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, AK Parti İl Teşkilatı Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fahrettin Kulu ve AK Parti İl Teşkilatı Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Seyit Mehmet Sümer Selçuklu Belediye'sinde düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi. İl Başkanı Hasan Angı'nın başkanlığındaki toplantıda hükümet, belediye ve diğer kurumların çalışmaları, yatırım ve projeler ile belediye hizmetleri ele alındı. Başkanlar toplantısında devam eden yatırımlarda gelinen son aşamalar da değerlendirildi.

Toplantıya ev sahipliği yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Yerel Yönetimler Toplantısının Konya'da belediyeler arası koordinasyonu en üst düzeyde ortaya koyması ve şehrin gelecek vizyonunu şekillendirmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Başkan Pekyatırmacı, “İl Başkanımız Hasan Angı'nın önderliğinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ve ilçe belediye başkanlarımızla birlikte düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz istişare toplantıları ile bir araya gelirken şehir adına örnek bir uyumu da ortaya koyuyoruz. Yerel yöneticiler olarak şehrimizin gelişmesi, büyüme ve kalkınma hedeflerine ulaşılması için önemli görev ve sorumluluklarımızın olduğunu bilinciyle daha güzel bir Konya için el birliği ile çalışıyoruz. Bu noktada gerçekleştirdiğimiz istişare toplantısının Konyamızın gelecek hedeflerine katkı sağlamasını ve şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.