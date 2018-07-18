Başkanlar Selçuklu’da toplandı

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, AK Parti İl Teşkilatı Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fahrettin Kulu, AK Parti İl Teşkilatı Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Seyit Mehmet Sümer Selçuklu Belediye’sinin ev sahipliğinde düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi. Sille’deki toplantıda hükümet, belediye ve diğer kurumların çalışmaları, yatırım ve projeler ile belediye hizmetleri ele alındı. Toplantıda devam eden yatırımlarda gelinen son aşamalar da değerlendirildi. Toplantıya KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu ve diğer yetkililer de katıldı.

Toplantıya ev sahipliği yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Yerel Yönetimler Toplantısının Konya’da belediyeler arası koordinasyonu en üst düzeyde ortaya koyduğunu ve şehrin gelecek vizyonunu şekillendirmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Başkan Pekyatırmacı, “24 Haziran sonrasında milletimizin teveccühü ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yeniden güven tazeledi. Bu seçim sonuçları ile tercihini istikrar ve güvenden yana ortaya koyan milletimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başta 2023 olmak üzere 2053 ve 2071 hedeflerine kararlılıkla yürüdüğünü bir kez daha gösterdi" dedi.

Sözlerini Konya belediyeciliğinin Türkiye’ye model olduğunu ifade ederek sürdüren Başkan Pekyatırmacı, “Kadim Selçuklu’nun başkenti Konya, AK Parti Belediyeciliğinin en güzel örneklerinin hayata geçirildiği bir şehir. Marka şehirlerin yarıştığı günümüz dünyasında bu başarımızı sürdürmek, öncü ve örnek alınan bir şehir olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Şehre kazandırılan her bir hizmetin temelinde teşkilatlarımız ve belediye başkanlarımız arasındaki uyum, halkımızla kurduğumuz güçlü gönül bağının payı büyük. İnşallah bu birlik ve beraberlik ruhu ile şehrimizi daha güzel yarınlara hazırlamak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.