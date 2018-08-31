Başkanlardan şehit ailesine ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay ve Beyşehir Belediye Başkanı Özaltun, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu yaşanan kazada şehit düşen Beyşehirli asker Piyade Er Osman Karaoğlu’nun baba evinin önünde kurulan taziye çadırında, taziye ziyaretlerini kabul eden baba Osman Karağlı ile yakınlarıyla biraraya geldi.

AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Mustafa Şenol’un da eşlik ettiği ziyarette, Altay ve Özaltun şehit oğlu ile aynı ismi taşıyan babası Osman Karağlı ile yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diledi.

Şehit Osman Karağlı, 29 Ağustos Çarşamba günü doğum yeri Karaali Mahallesi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından mahalle mezarlığında toprağa verilmişti.