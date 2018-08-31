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31 Ağustos 2018 10:58

Başkanlardan şehit ailesine ziyaret

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir ilçesine bağlı Karaali Mahallesi’nde şehit asker Osman Karağlı’nın baba evine taziye ziyaretinde bulundu.

Başkanlardan şehit ailesine ziyaret

31 Ağustos 2018 10:58


Büyükşehir Belediye Başkanı Altay ve Beyşehir Belediye Başkanı Özaltun, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu yaşanan kazada şehit düşen Beyşehirli asker Piyade Er Osman Karaoğlu’nun baba evinin önünde kurulan taziye çadırında, taziye ziyaretlerini kabul eden baba Osman Karağlı ile yakınlarıyla biraraya geldi.


AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Mustafa Şenol’un da eşlik ettiği ziyarette, Altay ve Özaltun şehit oğlu ile aynı ismi taşıyan babası Osman Karağlı ile yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diledi.


Şehit Osman Karağlı, 29 Ağustos Çarşamba günü doğum yeri Karaali Mahallesi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından mahalle mezarlığında toprağa verilmişti.




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