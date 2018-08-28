Bayrak sevgisi zirve yaptırdı

Beyşehir’in Akçabelen Mahallesi’nde yaşayan gençler, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ıncı yıldömünü kapsamında yerleşim merkezi sınırları içerisinde bulunan bin 400 metre yükseltiye sahip Toroslar’ın uzantısı olan Kale Yeri Dağı’nın zirvesine büyük Türk bayrağı dikmeye karar verdi.

Türk bayrağının hem yerleşim merkezinden hem de çevre mahallelerden görünebilmesi için 10 metre uzunluğunda bayrak direği hazırlatan gençler, direği dağın ilk 400 metresine traktörle, geriye kalan bin metrelik bölümde ise omuzlarına alarak taşıdı. Direğin alana güçlükle çıkarılmasının ardından kum, su, çimento gibi malzemeleri de ellerinde zirveye taşıyan gençlerin daha sağlam olarak dikilmesi adına imece usulü yürüttüğü çalışma üç gün boyunca devam etti.

Üç gün sonunda dikilen direğin gönderine 4,5 metre uzunluğundaki Türk bayrağını hep bir ağızdan seslendirdikleri “Türkiyem” türküsü eşliğinde çeken ve zirvede dalgalandırmaya başaran gençler, her yıl yaz mevsiminde Bayrak Tepe adını verdikleri bu noktaya yürüyüş gerçekleştireceklerini söylediler.

Akçabelen Mahallesi gençlerinden Selman Sayın, topluluğun yürüttüğü faaliyetin zor olmasına rağmen gerçekleştirmeyi başardıklarını belirterek, “Bayrak direğini ve diğer malzemeleri dağın zirvesine taşımak zor gibi görünse de tarihimizden aldığımız güç, yüreklerimizdeki vatan, millet ve bayrak sevgisi bu engelleri kolayca aşmamızı sağladı. Bu çalışmanın görüntülerini daha sonra oluşturduğumuz slayt görüntüsüyle sosyal medya hesaplarımızda herkesle paylaşınca yoğun bir ilgiyle karşılaştık” diye konuştu.