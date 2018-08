Bayramda et keyfiniz kilo kabusunuz olmasın

Konya Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Baldede, Kurban Bayramı’nın geldiğini, beraberinde büyük sofraları da getirdiğini belirtti. Büyük sofraların da yine bol bol yeme içmeleri ve sohbetleri getirdiğini ifade eden Baldede, “Yeme içme, bizim için sıkıntılı bir durum oluşacak. Çünkü Kurban Bayramı’nın ayrı bir önemi de kurbanın kesilip bol bol etlerin yenmesi anlamında özellikle bazı gruplar için risk faktörü içeriyor. Çok fazla et tüketmek yaşlılar ve çocuklar için çok daha önemli bir durum. Bunun dışında kardiyovasküler hastalıkları olanlar, diyabet, hipertansiyon, böbrek hastalıkları gibi durumlarda çok fazla et tüketmek sıkıntılı bir durum. O yüzden dikkatli olunması gerekiyor. Bu kişilerin dikkat etmesi gerekiyor. Aynı zamanda sağlıklı bir bireyde de çok fazla et tüketimi bu durumlara yol açabilir. Bunun dışında et yemek sıkıntı değil. Kırmızı et çok önemli bir protein kaynağı, çok iyi bir hayvansal grup. Ancak bunu çok fazla tüketmek bizim için zararlı” dedi.

“Tavsiyem 24 saat muhafaza ettikten, dinlendikten sonra et tüketmek”

Etin içinde demir, magnezyum, çinko, fosfor, B ve A vitamini içerdiğini de ifade eden Tuğba Baldede, “Bunlar da bizim için çok yararlı ancak doymuş yağ ve kolesterolü de ciddi miktarlarda yüksek. O yüzden miktarı bizim için ayrıca önem taşıyor. Danışanlarıma, ‘aslında Kurban Bayramı bizim için korkulacak bir bayram değil’ diyorum. Çünkü miktarını, sıklığını ayarladığımız sürece günlük hayatımızda bir problem teşkil etmiyor. Ancak biz kurbanı kestikten hemen sonra 1-2 saat içerisinde hemen tükettiğimiz için hazımsızlık, sindirim problemleri beraberinde gelebiliyor. O yüzden benim tavsiyem 24 saat muhafaza ettikten, dinlendikten sonra tüketmemiz, çünkü zaten 1-2 saat içerisinde tüketilen eti biz çiğnerken bile zorlanıyoruz, bedenimizin zorlanması çok daha normal. Bu durumların oluşmaması için dinlendirilmesinde fayda var” şeklinde konuştu.

- Bir öğünde et tüketilirse sonraki öğünü daha hafif geçirmek önemli -

Et yeme sıklığı ile ilgili tavsiyelerde bulunan Diyetisyen Baldede şunları kaydetti: “Öğle yemeklerinde bir yemek şeklinde eti tüketeceklerse akşamı biraz daha hafif geçirmelerini, akşam aynı şekilde büyük porsiyonlar ise öğleni daha hafif şekilde geçirmelerini tavsiye ederim. Yoğurdu, sütü ara öğünlere serpiştirmelerini ve etin yanında, et porsiyonu neyse onun iki ya da üç katı limonlu yeşil salatalar tüketirlerse bu şekilde çok iyi dengeleyeceklerdir. Aynı zamanda yeşil salata C vitamini açısında, limon da aynı şekilde yüksek olduğu için demirin emilimini de arttıracaktır. Hatta ete dahi biraz sıkmalarını öneririm. Et çok güzel bir kaynak dedik ama sindirim açısından zorladığı için posa tüketimi çok önemli. Gün içerisinde meyve, sebze, kuru baklagil tüketimine önem versinler. Bir öğünü et yapıyorlarsa, bir öğünü ya sebze ya kuru baklagil şeklinde geçirmelerini tavsiye ediyorum.”

“Bayramın bir iki kilo olarak dönmemesi için yeme içmeyi kontrol altına almakta fayda var”

Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Baldede, bayramda şeker tüketiminin de önemli olduğuna dikkati çekerek, “Kurban etinin dışında şeker de çok fazla tüketiyoruz. O yüzden şeker tükettikleri zaman gün içerisindeki meyvelerini aza indirmelerini ya da o gün hiç yememelerini tavsiye ediyorum. Sularını hiç ihmal etmesinler. Bol bol su hem ödem için hem de bu açlık hissini yatıştırmak için çok daha önemli. Hareket etsinler, gidecekleri yerlere yürüyerek gitsinler, asansör yerine merdiven kullanmalarını tavsiye ediyorum. Kurban Bayramı çok güzel bir bayram, bizim için çok önemli bir bayram ama bunun bir iki günlük bayramın bir iki kilo olarak dönmemesi için birazcık kontrol altına almakta fayda var” ifadelerini kullandı.