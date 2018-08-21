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21 Ağustos 2018 12:59

Baz istasyonlarından akü çaldığı iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

Konya’da baz istasyonlarından akü çaldığı iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Baz istasyonlarından akü çaldığı iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

21 Ağustos 2018 12:59

Şüphelinin evinde yapılan aramada 38 adet akü ele geçirildi.


Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye gezerken merkez Karatay ilçesi Karadona Mahallesi Öz mevkinde bulunan baz istasyonları yanında görülen bir kamyoneti takibe aldı. Jandarma ekibinden kaçan kamyonet tarla içerisinde yakalanırken şüpheli M.A., M.A. ve İ.Y. gözaltına alındı. Şahısların kimlik kontrolü yapılırken yanlarına başka bir araç ile gelen Y.Ç. de olayla bağlantısı olduğu değerlendirilerek yakalandı. Araçlarda yapılan aramalarda baz istasyonu akülerinden kullanılan malzemeler ele geçirildi. 3 şüpheli suçlamaları kabul etmezken M.A. ifadesinde değişik tarihlerde baz istasyonlarından hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Y.Ç.’nin evinde yapılan aramada 38 adet baz istasyonlarından çalınan aküler de ele geçirildi. 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Konya E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.




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